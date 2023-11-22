Сем Альтман повертається на посаду гендиректора компанії OpenAI

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Getty Images / «Бабель»

Компанія OpenAI заявила, що поверне Сема Альтмана на посаду виконавчого директора і призначить нових членів ради директорів.

Про це компанія оголосила 22 листопада.

Нову раду директорів очолить Брет Тейлор, до неї увійдуть Ларрі Саммерс й Адам ДʼАнджело.

Альтман написав у Twitter: «Я люблю OpenAI, і все, що я робив за останні кілька днів, було спрямоване на те, щоб зберегти цю команду та її місію разом. Коли я вирішив приєднатися до Microsoft, було зрозуміло, що це найкращий шлях для мене та команди. Завдяки новій раді директорів та підтримці Сатьї Наделли, я з нетерпінням чекаю повернення до OpenAI та розвитку нашого міцного партнерства з Microsoft».

Bloomberg пише, що Альтман вів переговори з компанією про своє повернення. За словами людей, знайомих із ситуацією, ці переговори зайшли у глухий кут 19 листопада частково через тиск з боку Альтмана та інших, які вимагали відставки чинних членів ради директорів.