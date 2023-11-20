Meta розформувала підрозділ Responsible AI — він відповідав за безпеку штучного інтелекту

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Christophe Morin / IP3 / Getty Images

Корпорація Meta Platforms, що володіє соцмережами Facebook, Instagram і месенджером Whatsapp, розформувала свій підрозділ Responsible AI. Ця команда займалася регулюванням безпеки продуктів штучного інтелекту, щоб запобігти шкоді, яку він може спричинити.

Про це повідомляє видання The Information.

За словами голови Meta, більшість членів команди Responsible AI переведуть до підрозділу Generative AI – генеративного штучного інтелекту, а деякі інші тепер працюватимуть у команді інфраструктури штучного інтелекту.

Команда Generative AI була заснована в лютому. Вона зосереджується на виробленні продуктів, які відтворюють мову та зображення, подібні до тих, що створює людина. Відтоді, як у світі зʼявився неабиякий інтерес до штучного інтелекту, Meta кидає всі свої ресурси на те, щоб наздоганяти лідерів у перегонах ШІ.