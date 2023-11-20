Warner Bros. оголосила нову дату премʼєри другої частини фільму «Дюна»

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Кіностудія Warner Bros. оголосила нову дату премʼєри другої частини фантастичного блокбастеру Дені Вільньова «Дюна». Вона має відбутися 1 березня 2024 року.

Про це пише Variety.

Фільм мав вийти 3 листопада 2023 року, але в серпні кіностудія перенесла премʼєру на 15 березня через страйк голлівудських акторів. Актори 9 листопада досягли попередньої угоди з великими студіями й припинили страйк, а Warner Bros. знов перенесла премʼєру.

Зйомки «Дюни 2» завершилися в грудні 2022 року. В основі сюжету — друга половина роману Френка Герберта. Друга частина «Дюни» досліджуватиме міфічну подорож Пола Атрейдеса, коли він об’єднується з Чані та племенем фременів, щоб помститися вбивцям своєї родини. Також йому доведеться обирати між коханням усього життя та порятунком всесвіту, чиє жахливе майбутнє бачить тільки він. У цій частині ми побачимо сумніви головного героя, чи є він пророком, а також як він збирає армію із племені фременів.

У нещодавньому інтерв’ю Empire Вільньов сказав, що сподівається зняти третю частину епіку.

«Якщо мені вдасться зняти трилогію, це буде мрія», — сказав він.