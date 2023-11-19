На кордоні з Польщею відкрили штаб допомоги українським водіям, які постраждали через страйк

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На українсько-польському кордоні відкрили штаб допомоги українським водіям, які залишаються заблокованими через страйк польських перевізників.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Головна задача штабу — забезпечення людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Щодо черг, то сьогодні в бік Ягодина вона розтягнулася на понад 30 кілометрів. У бік Рави-Руської — на понад 10 км, у бік Краківця — понад 16 км. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор. Він збирає дані про потреби водіїв та перебуває на постійному звʼязку з ними. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки: +38 (067) 120 0483.