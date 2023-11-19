Депортований з Маріуполя юнак виїхав з росії до Білорусі. Звідти планує повернутися в Україну

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Telegram / марія львова-бєлова

Вісімнадцятирічний Богдан Єрмохін, якого підлітком росіяни депортували з окупованого Маріуполя, виїхав до Білорусі. Звідти він має вирушити в Україну.

Про це повідомляє російське видання «Вёрстка» з посиланням на самого Єрмохіна та його адвокатку Катерину Бобровську.

Уповноважена при президенті рф з прав дитини Марія Львової-Бєлова опублікувала фото Богдана та його старшої сестри в аеропорту Мінська. Сестра є його законною опікункою.

Telegram / марія львова-бєлова

За словами Львової-Бєлової, Богдан вилетів до Мінська ввечері 18 листопада.

Історія Богдана Єрмохіна

Навесні 2022 року Богдана Єрмохіна вивезли з Маріуполя та віддали до прийомної родини в Московській області росії. На початку 2023 року він спробував самостійно повернутись до України, але на кордоні з Білоруссю його затримали росіяни.

Нещодавно хлопцеві вручили повістку. Українського юнака могли відправити до російської армії. 19 листопада йому виповнилося 18 років.

Хлопець та його юристка просили президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію.

«Я, Богдан Єрмохін, перебуваю на території росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому», — йдеться у відео, поширеному адвокаткою Богдана Катериною Бобровською.

10 листопада омбудсман Лубінець заявив, що Богдана Єрмохіна скоро мають повернути в Україну.