Український розвідник розповів деталі двох операцій із висадками в Криму
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Воїн спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» із позивним «Лютий» розповів деталі місій на окупованому півострові, які були 3 жовтня та 24 серпня 2023 року.
Розповів він про це японським журналістам.
На невеликому катері Лютий з побратимами прикривав ударну десантну групу, перебуваючи на відстані 500—1 000 метрів від західного кримського узбережжя. На озброєні у них були переносні зенітно-ракетні комплексі Stinger — військові очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян.
Під час серпневої операції в Криму підняли державний прапор. У жовтневій операції взяли участь близько 30 людей, вона тривала кілька годин, були зіткнення з росіянами — жертви були з обох боків.
Підрозділ «Артан» налічує близько тисячі військових, вони спеціалізуються на диверсіях у різних місцях. Лютий також брав участь в операціях на «вишках Бойка».
За словами учасників бойових рейдів, серія несподіваних атак спецпризначенців ГУР МО України в Криму націлена на те, щоб далі психологічно тиснути на російських окупантів, а також підвищити рівень підготовки воїнів до майбутнього звільнення півострова.
- 24 серпня 2023 року українські бійці висадились у Криму в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Там вони вступили в бій з підрозділами окупанта — у росіян були втрати як серед особового складу, так і в техніці. Також у Криму тоді знову замайорів український прапор — уперше після квітня 2014 року.
- 4 жовтня розвідка повідомила, що українські спецпризначенці знову десантувалися на території Криму і вдарили по окупантах. Відео рейду закінчується кадрами, на яких бійці тримають український прапор і кажуть: «Крим буде українським або безлюдним». Бійці висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці почали бій з російськими загарбниками на цих територіях і завдали окупантам значних втрат. Під час відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни «Артану» також вступили в бій і на морі — росіяни намагалися переслідувати їх на надводних швидкісних патрульних катерах із підтримкою авіації.