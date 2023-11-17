The Economist назвав Дональда Трампа найбільшою загрозою для світу у 2024 році

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Британське видання The Economist назвало експрезидента США Дональда Трампа «найбільшою загрозою для геополітики» у 2024 році, якщо він переможе на наступних президентських виборах у Сполучених Штатах. Видання присвятило йому обкладинку свого нового випуску.

«Тінь нависла над світом. Це наш 38-й щорічний прогноз на наступний рік, і за весь цей час жодна людина не затьмарила нашу аналітику так сильно, як Дональд Трамп затьмарює 2024 рік», — йдеться в статті.

За даними опитування The New York Times, Трампа попередньо підтримують 59% опитаних громадян США, коли чинний президент США Джо Байден отримав лише 37%.

Ймовірну перемогу Трампа на виборах у США журнал порівнює з підкиданням монети. Його перемога означатиме вигідний для росії кінець війни в Україні, руйнування НАТО та здачу Тайваню Китаю.

Аналітики припускають, що політика Трампа гостро відрізнятиметься від політики Європи щодо України. У цьому випадку путін скористається розбіжностями на Заході та продовжуватиме криваву війну в Україні, а також спробує напасти на пострадянські країни — наприклад, Молдову або країни Балтії.

На Близькому Сході Трамп, скоріш за все, підтримає Ізраїль, хоч би як це розпалювало конфлікт у регіоні. В Азії він може укласти угоду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб віддати Китаю Тайвань. Крім того, Трамп може придушити боротьбу активістів за зміну клімату, вважають аналітики видання.