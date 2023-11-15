Нардепа Артура Герасимова остаточно звільнили від покарання за недостовірне декларування

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Апеляційна палата ВАКС остаточно звільнила нардепа від «Європейської солідарності» Артура Герасимова від покарання за недостовірне декларування. У справі спливли строки давності.

Про це пише Центр протидії корупції.

Таким рішенням палата залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора і водночас задовольнила клопотання захисту нардепа.

Вищий антикорупційний суд визнав Артура Герасимова винним у декларуванні недостовірної інформації. Йому призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень і позбавили його права обіймати владні посади строком на один рік. Крім того, з Герасимова стягнули 55 тисяч гривень процесуальних витрат.