В Uklon зʼявився новий клас таксі, який може їхати смугами громадського транспорту
- Автор:
- Ліза Бровко
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Victor Xok / Unsplash
Український онлайн-сервіс виклику таксі Uklon тепер має новий клас автомобілів — «Експрес». Вони зможуть їхати по смузі для громадського транспорту.
Про це «Бабелю» повідомили у пресрелізі.
Такий клас таксі наразі доступний в Києві, його планують поширити й на інші міста. Водії «Експрес» мають ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі, а це дозволяє їм рухатися смугами громадського транспорту.
«Під час тестування ми заміряли його ефективність — на великих дистанціях різниця в часі, як порівняти з іншими нашими класами авто, може перевищувати 30 хвилин», — розповів операційний директор Uklon Вадим Іщенко.
У столиці зараз є понад 450 автомобілів класу «Експрес», серед яких Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Sonata та інші. Середня вартість поїздки буде «трохи вища за середню вартість» поїздки класом «Комфорт».
- У квітні Uklon запустив клас таксі «Інклюзивний» для людей з інвалідністю.
- У серпні 2022 року онлайн-сервіс виклику авто Uklon і Нацполіція запустили проєкт пошуку зниклих дітей. Користувачі застосунку, які перебувають неподалік від місця зникнення дитини, отримуватимуть сповіщення про зниклу дитину з її фото і короткою інформацією. Поліція просить не ігнорувати такі сповіщення і звертатися в разі наявності інформації.