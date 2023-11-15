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Тепер «Укрзалізниця» має 8 рейсів із жіночими купе

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Відсьогодні, 15 листопада, «Укрзалізниця» пропонує вісім поїздів, які виходять в рейси з жіночими купе.

Про це пише пресслужба перевізника.

Ось ці рейси:

В «Укрзалізниці» нагадують, що пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 83%. До того ж, жіночі купе наразі найбільш заповнені під час рейсів — понад 80%.