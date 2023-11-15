Тепер «Укрзалізниця» має 8 рейсів із жіночими купе

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Відсьогодні, 15 листопада, «Укрзалізниця» пропонує вісім поїздів, які виходять в рейси з жіночими купе.

Про це пише пресслужба перевізника.

Ось ці рейси:

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 75/76 Київ — Кривий Ріг;

№ 15/16 Харків — Ясіня;

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№ 26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс із жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).

В «Укрзалізниці» нагадують, що пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 83%. До того ж, жіночі купе наразі найбільш заповнені під час рейсів — понад 80%.