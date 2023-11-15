Сенат розглядатиме допомогу Україні після Дня подяки

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Ben Schumin / Flickr

Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, Палата представників розглядатиме після Дня подяки (23 листопада).

Про це, як повідомляє CNN, оголосив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Він наголосив, що «дуже хоче, аби усі чотири запити президента були схвалені».

«І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти», — наголосив Шумер.

Лідер сенатської більшості запевнив, що всі чотири запити мають підтримку обох партій у Палаті.

Допомога Україні

20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткової допомоги на $106 мільярдів. З них $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою. Це загальний пакет. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Республіканці в Палаті представників внесли законопроєкт, який передбачає пакет військової допомоги Ізраїлю і не містить допомоги Україні. Демократи в Сенаті США заблокували пропозицію республіканців щодо допомоги Ізраїлю окремо від України.