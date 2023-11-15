Сенат розглядатиме допомогу Україні після Дня подяки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ben Schumin / Flickr
Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, Палата представників розглядатиме після Дня подяки (23 листопада).
Про це, як повідомляє CNN, оголосив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.
Він наголосив, що «дуже хоче, аби усі чотири запити президента були схвалені».
«І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти», — наголосив Шумер.
Лідер сенатської більшості запевнив, що всі чотири запити мають підтримку обох партій у Палаті.
Допомога Україні
20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткової допомоги на $106 мільярдів. З них $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою. Це загальний пакет. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Республіканці в Палаті представників внесли законопроєкт, який передбачає пакет військової допомоги Ізраїлю і не містить допомоги Україні. Демократи в Сенаті США заблокували пропозицію республіканців щодо допомоги Ізраїлю окремо від України.
- 15 листопада Палата представників США ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги України. Таким чином, американський уряд матиме кошти до 19 січня. Зазначимо, що 17 листопада закінчується термін дії попереднього тимчасового бюджету. Якщо б тимчасовий бюджет не затвердили, то уряд США частково призупинив би роботу. Це могло сповільнити допомогу Україні, оскільки частину держслужбовців відправили б у вимушену відпустку.