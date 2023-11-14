Словаччина профінансує виробництво двох машин розмінування Bozena IV для України

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У Словаччині новий уряд не надсилатиме Україні військової допомоги, але профінансує виробництво двох машин для розмінування Bozena IV.

Про це заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар.

«Словацька Республіка профінансує виробництво двох машин розмінування Bozena IV для української сторони, які мають надійти на Херсонщину на початку наступного року», — зазначив Юрай Бланар.

Словацькі комплекси розмінування Bozena насамперед призначені для розмінування забрудненої вибухонебезпечними предметами території. Їхня особливість у тому, що вони дистанційно керовані й можуть за годину розчистити зону до 9 кілометрів. Комплекс супроводжує група розмінування з пʼяти людей. Двоє саперів із металодетекторами ведуть зачистку після машини, двоє збирають залишки, а командир керує машиною і контролює весь процес. Такі машини вже є в Україні, вони розміновують Херсонщину і Харківщину.

Також міністр Юрай Бланар наголосив, що Словаччина хоче допомогти українцям взимку та направить відповідну гуманітарну допомогу. За словами міністра, є також пропозиція щодо роботи у сфері розмінування.

Крім цього, Словаччина хоче, щоб якнайшвидше розпочали «деякі ініціативи, повʼязані з припиненням вогню та пошуком мирного рішення цього конфлікту». «Тому що нинішній хід війни виглядає замороженим і не призводить до жодного результату. Давно настав час виступити з подібними ініціативами, які Словаччина підтримає», — додав міністр закордонних справ Словаччини.

Словацький уряд не допомагатиме Україні технікою, але обіцяє дотримуватись контрактів на постачання зброї на рівні приватних компаній.