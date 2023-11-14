Армія Ізраїлю оголосила про захоплення «парламенту» і адмінбудівель ХАМАС у Газі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила, що взяла під контроль низку адмінбудівель палестинського руху ХАМАС у місті Газа.
Під час рейду в Газі бійці 7 бронетанкової бригади та піхотної бригади «Голані» захопили так званий «парламент» ХАМАС, урядовий комплекс, штаб-квартиру поліції та тренувальну базу бойовиків. Також військові взяли під контроль «будинок губернатора» в Газі, в якому є офіси військового крила, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші обʼєкти.
Напередодні ввечері низка ізраїльських видань і політиків публікували фото бійців бригади «Голані» в будівлі «парламенту» ХАМАС.
Крім того, ЦАХАЛ захопив будівлю інженерного факультету університету в Газі, що, за словами військових, служила «інститутом з виробництва та розробки зброї», та слідчі ізолятори ХАМАС. Військові знайшли багато тунелів, зброї та боєприпасів.
Бої в Газі тривають.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Станом на 14 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. ЦАХАЛ заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Газою.
- З 13 листопада тривають бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, і другу також використовують бойовики.
- В Аль-Шифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей, в Аль-Кудс також є пацієнти. Там немає світла і води, через те гинуть поранені та діти.
- Підконтрольна ХАМАС санітарна служба 13 листопада повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 11 240 людей.
- 14 листопада в Газі в підвалах дитячої лікарні Рантісі ізраїльські війська знайшли сліди утримання там заручників. ЦАХАЛ вважає, що лікарню бойовики ХАМАС використовують як командно-контрольний центр.