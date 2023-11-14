Ексдепутатка Ірина Фаріон поклала відповідальність за «злив даних студента з Криму» на самого студента

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Колишня депутатка Ірина Фаріон зреагувала на обурення щодо «зливу даних студента з Криму». Вона поклала відповідальність за ймовірне затримання юнака ФСБ на самого ж студента.

У колонці на «Українській правді» вона написала, що студент мав знати, що підписуватися справжнім іменем небезпечно. Фаріон припускає, що це може бути спланованою провокацією російських спецслужб.

«Якщо цей студент, що вмент відхрестився від своїх слів, реально з Криму, то він точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем. Попри те, він чомусь це зробив, і не вказав, аби не ширити його допису публічно, про що деякі дописувачі зазначають і, як вислід, їхні дописи публікую анонімно. Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ, підкинуту вже цього тижня, коли попередня понеділкова атака, яка тривала на всі мої обліковники, з тріском провалилася. Особливий провал стосувався бажання втягнути в якісь ефемерні акції протестів студентів Львівської політехніки», — написала Фаріон.

Вона в цілому вважає, що обурення суспільства через її недавні заяви про російськомовних військових, ситуація зі студентом із Криму та протест студентів національного університету «Львівська політехніка» — це спрямована проти неї особисто акція ФСБ.

Фаріон хоче звернутися до Служби безпеки України.

Також ексдепутатка в ще одній колонці для «УП» просить президента, головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони зреагувати на «хамську поведінку» заступника 3 штурмової бригади Максима Жоріна і начальника штабу бригади «Азов» Богдана Кротевича. За її словами, вони «паплюжать честь українського офіцера і кидають тінь на всю українську армію».

Жорін, реагуючи на слова про російськомовних військових, послав Фаріон матом і написав, що їй «ніхто не давав права відкривати рота» в бік бійців. Кротевич в одному з останніх інтервʼю назвав її «пособницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції».

Через що критикують Фаріон?

На початку листопада на каналі журналістки Яніни Соколової вийшла розмова з Іриною Фаріон, у якій вона розкритикувала російськомовних бійців «Азову» і 3 штурмової бригади. Вона сказала, що не може вважати їх українцями і порадила їм «називати себе русскімі».

Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення. Він назвав її слова дискримінацією й утисками, що мають ознаки кримінального правопорушення.

Вже 8 листопада Фаріон у себе в Telegram опублікувала листа від студента з окупованого Криму з його персональними даними. У шапці значилося імʼя Максим Глєбов — хлопець висловив підтримку Фаріон через її заяви щодо мови військових, писав, що чекає на звільнення Криму і навчається на факультеті української філології.

У коментарях Фаріон просили прибрати дані хлопця, аби не наражати його на небезпеку. Ексдепутатка у відповідь писала, що їй не потрібні непрохані поради.

13 листопада російські z-пабліки поширили відео, де ФСБ затримує студента, якого називають Максимом Глєбовим. Він вибачався на камеру і визнавав свою «провину». Також публікували фото його студентського квитка, виданого Інститутом філології ім. Вернадського.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся і цього разу до СБУ з проханням перевірити Фаріон на предмет розголошення конфіденційної інформації. Він вважає, що та вчинила кримінальний злочин і підставила хлопця.

Представник президента в Криму Таміла Ташева написала, що зробить усе, щоб притягнути Ірину Фаріон до відповідальності.

Сама ж Фаріон назвала інцидент із кримським студентом «провокацією» і закликала своїх прихильників не вестися «на гебістську тактику ворога».

14 листопада студенти «Львівської політехніки» влаштували протест і вимагають звільнити ексдепутатку Ірину Фаріон з університету. У ректораті «Львівської політехніки» заявили, що в університеті вже створили робочу групу і поки «немає підстав», щоб усунути її з посади.