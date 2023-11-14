Україна на другому місці у світі за кількістю жертв від протипіхотних мін після Сирії

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Facebook / Павел Кириленко

Протягом 2022 року в Україні через протипіхотні міни загинули й постраждали 608 людей. Це вивело країну на друге місце після Сирії за кількістю таких жертв.

Про це йдеться у звіті Landmine Monitor 2023 гуманітарної незалежної організації Handicap International.

Країни з найбільшою кількістю загиблих і травмованих через протипіхотні міни:

Сирія — 834 людини;

Україна — 608;

Ємен — 582;

Мʼянма — 545.

За даними Handicap International, загалом за минулий рік від мін і нерозірваних бомб у 49 країнах померла 1 661 людина, отримали тяжкі поранення 3 015 людей. З них 85% були цивільні, а майже половина — діти.

У ДСНС України у вересні 2023 року розповіли, що від початку повномасштабної війни в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 780 людей. Загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.