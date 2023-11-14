Міністр оборони Німеччини: ЄС не встигає поставити Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року, як обіцяв

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не зможе поставити Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року.

Про це пише Politico.

За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля, оборонним компаніям слід відправляти більше снарядів в Україну та менше експортувати в інші країни.

Водночас Боррель поставив під сумнів твердження, що оборонні виробничі потужності ЄС досягли верхньої межі. Він пояснив, що справа полягає в активному експорті.

Естонія оголосила про те, що вона назвала «найбільшою закупівлею в Європі на даний момент». Вона купує артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів на €280 мільйонів.

«Ми надіслали пропозицію про закупівлю п’яти європейським компаніям, тож ці гроші підуть європейським компаніям на виробництво 155 мм боєприпасів», – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Однак цього недостатньо, аби виконати план ЄС по забезпеченню України боєприпасами. Наразі країни блоку виробляють щонайбільше 700 тисяч артснарядів на рік.