У США ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба президента України
Американський штат Вайомінг визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Це вже 32-й штат, який ухвалив таке рішення.
Про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.
Вона подякувала губернатору Вайомінгу Марку Гордону за солідарність з Україною, а українській громаді — за активну просвітницьку кампанію з вшанування памʼяті про жертв Голодомору.
- 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.
- 12 жовтні 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу і закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати її приклад.