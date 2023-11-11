Газета The Washington Post заявила, що атаку на «Північні потоки» координував український полковник Роман Червінський. Він це заперечує

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Через свого адвоката Червінський заперечив свою причетність до диверсії на газопроводах. «Всі припущення про мою причетність до атаки на «Північних потоках» поширюються російською пропагандою без жодних підстав», — заявив Червінський у письмовій заяві газетам The Washington Post і Der Spiegel, які провели спільне розслідування.

Хто такий Роман Червінський?

Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Він був у підпорядкуванні генерал-майора Віктора Ганущака. Червінський обіймав керівні посади у військовій розвідці, а також у Службі безпеки України.

У 2020 році Червінський займався операцією із затримання «вагнерівців» у Білорусі. У своїй заяві для The Washington Post і Der Spiegel Червінський сказав, що він також «спланував і реалізував» операції з вбивства лідерів проросійських бойовиків в Україні та «викрадення свідка», який міг би підтвердити, що саме росія у 2014 році збила рейс 17 Malaysia Airlines.

Зараз Роман Червінський перебуває у СІЗО. 21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака. Він та ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. СБУ вважає, що через їхні дії, зокрема Червінського, росія отримала інформацію про розміщення пілотів Повітряних сил й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.

Вибухи на «Північних потоках»

26 вересня 2022 року в трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.