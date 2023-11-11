Люди із симптомами коронавірусу чи грипу зможуть відкрити лікарняний дистанційно

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Відтепер люди із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ знову можуть відкривати лікарняний до пʼяти днів дистанційно, як було під час пандемії.

Про це пише Міністерство охорони здоровʼя.

Така норма діятиме на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення.

Нині лікар має право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому. Пацієнт може дистанційно передати свої симптоми лікарю, а той випише електронний рецепт.

Якщо ж дію лікарняного потрібно буде продовжити на понад пʼять днів, то пацієнт має обовʼязково прийти на особистий прийом до лікаря.

У МОЗ пишуть, що зміни впроваджують, щоб спростити взаємодію пацієнта з лікарем і мінімізувати самолікування.