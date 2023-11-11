МВФ підвищив прогноз зростання економіки України до 4,5%

Новини

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання ВВП України до 4,5% до кінця 2023 року.

Про це пише пресслужба після досягнення домовленостей між МВФ та Україною щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування.

У фонді вважають, що українська економіка демонструє «надзвичайну стійкість і подальші ознаки стабілізації». Також вона відновлюється швидше, ніж очікувалося, інфляція знижується.

Тому цьогорічне зростання ВВП Міжнародний валютний фонд прогнозує на рівні 4,5%. Перед цим діапазон становив від 1 до 3%. Однак у наступному році зростання знизиться до 3—4%.

Також в МВФ відзначили успішний перехід Нацбанку до керованої гнучкості обмінного курсу. Це назвали бажаним кроком до відновлення довоєнної системи монетарної політики.