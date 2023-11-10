Нардепа Шуфрича залишили під вартою ще на два місяці
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стас Юрченко / «Ґрати»
Печерський суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури про продовження терміну тримання під вартою народного депутата Нестора Шуфрича. Він проведе в СІЗО ще два місяці — до 15 грудня.
Про це повідомляє «ҐРУНТ».
Адвокати депутата заявили, що планують подавати апеляцію.
Справа Шуфрича
15 вересня Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він «тісно співпрацював» і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері — він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та росії «єдина історія» та що українці й росіяни — «один народ». Таким чином, стверджують в СБУ, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.
- 15 вересня суд відправив Шуфрича під варту на 60 діб, до 13 листопада, без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.
- 20 вересня Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.