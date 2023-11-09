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Рада скасувала мораторій на податкові перевірки. Чому це важливо

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Верховна Рада України

Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт № 10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

За проголосував 231 депутат. У тексті проєкту закону після першого читання змінилося те, що строк документальних планових податкових перевірок перенесли з 1 листопада на 1 грудня, а мораторій на перевірки ФОПів першої та другої груп зберегли до грудня 2024 року.

Документальні планові перевірки можуть стосуватися платників, які за 2021 рік:

Водночас перевірки не стосуватимуться підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.