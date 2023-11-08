Херсонського колаборанта Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років вʼязниці
- Автор:
- Анна Холоднова
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Суд Одеси заочно засудив херсонського колаборанта Володимира Сальдо до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Про це повідомив кореспондент Укрінформу із зали суду.
Сальдо визнали винним у злочинах за двома статтями:
- ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність);
- ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Його засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Також Сальдо заборонили протягом 15 років працювати в органах влади. Йому не дали довічного увʼязнення через вік – колаборанту виповнилося 67 років.
Термін увʼязнення Сальдо рахуватиметься з моменту приведення вироку до виконання.
- Володимир Сальдо — колишній депутат Херсонської міської ради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону, у червні 2022 року він отримав російське громадянство. Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна. В Україні він у розшуку з грудня 2022 року.
- У вересні 2022 року СБУ повідомила Сальдо про підозру в колабораційній діяльності. Також проти Сальдо порушили кримінальну справу за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
- 5 жовтня 2022 року путін призначив Сальдо окупаційним «виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області».
- Основні активи Сальдо, його колишньої дружини та доньки у серпні стягнули в дохід держави.