Херсонського колаборанта Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років вʼязниці

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Суд Одеси заочно засудив херсонського колаборанта Володимира Сальдо до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив кореспондент Укрінформу із зали суду.

Сальдо визнали винним у злочинах за двома статтями:

ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Його засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Також Сальдо заборонили протягом 15 років працювати в органах влади. Йому не дали довічного увʼязнення через вік – колаборанту виповнилося 67 років.

Термін увʼязнення Сальдо рахуватиметься з моменту приведення вироку до виконання.