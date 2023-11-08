Новини

Херсонського колаборанта Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років вʼязниці

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Суд Одеси заочно засудив херсонського колаборанта Володимира Сальдо до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив кореспондент Укрінформу із зали суду.

Сальдо визнали винним у злочинах за двома статтями:

Його засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Також Сальдо заборонили протягом 15 років працювати в органах влади. Йому не дали довічного увʼязнення через вік – колаборанту виповнилося 67 років.

Термін увʼязнення Сальдо рахуватиметься з моменту приведення вироку до виконання.