США ввели санкції проти семи людей і трьох компаній за поставки електроніки росії

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Вашингтон запровадив експортні обмеження для семи людей і трьох компаній, які були частиною глобальної схеми закупівель електроніки подвійного призначення для кінцевих користувачів у росії.

Про це йдеться в заяві Бюро з питань промисловості та безпеки США.

До нового санкційного списку ввійшли Микола Гольцев, Салімджон Насріддінов, Христина Пузирьова, Олег Зенченко, Катерина Ветошкіна, Павло Черніков, Володимир Бочкарьов.

Також туди ввійшли компанії SH Brothers Group Inc. (SH Brothers), С.Н. Electronics, Inc. (SN Electronics) і Suntronic F.Z.E. (Suntronic). Вони розташовані у США й ОАЕ.

Деяку електроніку, яку ці люди й компанії відправляли у рф, знайшли в російських комплексах радіорозвідки «Торн-МДМ» і радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглібськ-2», легкій багатоцільовій керованій ракеті «Изделие 305Е», вертольотах Ка-52, дронах «Орлан-10» і бойових танках Т-72Б3.