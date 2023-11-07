Демократи в Сенаті США блокують пропозицію республіканців щодо допомоги Ізраїлю окремо від України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ben Schumin / Flickr
У США сенатори-демократи заблокували законопроєкт республіканців про надання екстреної допомоги Ізраїлю окремо від України.
Про це пише Reuters.
Демократи наголошують на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування охорони кордону та грошей для відсічі імовірного нападу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Законопроєкт Палати представників передбачає пакет військової допомоги Ізраїлю на $14,3 мільярда. Із них $4 мільярди розраховані на закупівлю ППО, а також передбачена передача військового обладнання зі складів США.
«Наші союзники в Україні можуть дозволити собі затримку не більше ніж наші союзники в Ізраїлі», — сказала сенатор Петті Мюррей.
Закон має прийняти підконтрольний демократам Сенат, а також його має підписати президент. Білий дім заявив, що Байден накладе вето на законопроект Палати представників.
Лідери Сенату пишуть власний законопроєкт про додаткове фінансування і сподіваються представити його вже цього тижня.
- 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткової допомоги на $106 мільярдів. З них $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою. Це загальний пакет. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.
- Водночас новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакета допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Водночас через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.