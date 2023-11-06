У секторі Гази загинули 88 співробітників агентства ООН
- Автор:
- Софія Телішевська
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У секторі Гази від початку масштабної атаки на Ізраїль загинули 88 співробітників агентства ООН. Це найбільші втрати, яких організація зазнала в межах однієї війни чи військового конфлікту.
У спільній заяві гуманітарних організацій ООН також ідеться, що, за даними ізраїльської влади, в Ізраїлі загинули близько 1 400 людей і тисячі отримали поранення. А в заручниках досі перебувають 200 людей, зокрема діти.
Організації також повідомляють про майже 9 500 загиблих у секторі Гази, серед яких було 3,9 тисячі дітей. Вони посилаються на дані Міністерства охорони здоровʼя Гази, яке контролюють бойовики ХАМАС.
«Ми знову звертаємося із закликом до сторін [конфлікту] дотримуватися зобовʼязань з міжнародного гуманітарного права. Ми знову закликаємо до негайного і беззастережного звільнення всіх цивільних заручників. Додаткова допомога — продовольство, вода, медикаменти і, звичайно ж, паливо — має надходити в Газу безпечно, швидко і в необхідному обсязі. Нам потрібне негайне припинення вогню. Минуло 30 днів. Досить. Це має припинитися зараз», — ідеться в заяві.
- Ізраїль проводить у секторі Гази військову операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді внаслідок атаки джихадистів загинули 1 400 цивільних, близько 250 людей захопили в заручники та вивезли до Гази. Також загинули понад 250 військових ЦАХАЛ.
- Ізраїльські війська офіційно зайшли на північні території сектора Гази 28 жовтня. Того дня була оголошена нова фаза війни. 2 листопада армійські інженери почали масштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС, а 5 листопада війська Ізраїлю заявили, що місто Газа повністю оточено.