До Ізраїлю прибув держсекретар США. На ЦАХАЛ тиснуть, щоб той обмежив авіаудари по сектору Гази

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Держсекретар США знову прибув до Ізраїлю. Це вже третій візит Ентоні Блінкена від початку нової війни Ізраїлю з палестинським рухом ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel.

Блінкен приземлився в аеропорту Тель-Авіва в супроводі новопризначеного посла США в Ізраїлі Джека Лью. З ізраїльським керівництвом вони обговорять кампанію проти ХАМАС, майбутнє сектора Гази й захист його цивільних, а також питання заручників, яких утримують бойовики. Блінкен вже зустрівся з премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Газета, посилаючись на свої джерела, окремо пише, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази. Джерела кажуть, що ЦАХАЛ не має права бити по південних районах, коли сам вимагав від жителів Гази їхати туди, щоб врятуватися.

Ізраїльський посадовець наголосив, що ЦАХАЛ відвів для палестинців гуманітарну зону на південному заході Гази. Але американський посадовець заявив, що ця територія не була чітко визначена Ізраїлем і є надто малою, щоб вмістити 2,3 мільйона населення Гази.

Авіаудари по сектору Гази тривають. Літаки ВПС і кораблі ВМС вночі поцілили в десятки обʼєктів ХАМАС. Повідомляють про ліквідацію чергового командира бойовиків — Мустафи Далуля, керівника батальйону «Сабра», який відповідав за південно-західний район Гази Таль аль-Хуа.

Армія Ізраїлю продовжує бої на півночі сектора Гази. Головне місто — Газа — оточено, а сили ЦАХАЛ уже зайшли в деякі його райони. Армія повідомила про перші втрати — під час наземної операції вже загинули 23 ізраїльских бійці.