Медіа: Північна Корея закриває свої посольства і робить ставку на продаж зброї росії

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Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпочинає скорочувати кількість посольств за кордоном, імовірно, роблячи ставку на більшу вигоду від угод про постачання зброї до росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на японську газету Yomiuri та південнокорейське агентство Yonhap.

У жовтні КНДР закрила свої посольства в Уганді й Анголі, а також планує зробити це в Гонконзі, Іспанії та кількох країнах Африки.

У Південній Кореї вважають, що у Кім Чен Ина закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ через санкції. Наразі Пхеньян має 47 посольств, три консульства і три представництва.

Посольства КНДР неодноразово звинувачували у протиправних діях: контрабанді, торгівлі наркотиками, перевезенні таких предметів, як ріг носорога та бивні слона, страховому шахрайстві, відмиванні грошей, закупівлі предметів розкошті для лідерів у Пхеньяні тощо. Пхеньян усе заперечує.

Тепер у Північної Кореї зменшилася потреба в отриманні вигоди від посольств завдяки угодам з росією. Від серпня 2023 року КНДР відправила понад мільйон артилерійських снарядів для російського війська.

Високий попит на боєприпаси у світі через російсько-українську війну збільшив ціни на них. Наразі 155-мм снаряди зразка НАТО коштують приблизно $3 тисячі за штуку. Якби Північна Корея продавала снаряди за такими цінами, вартість її поставок до росії перевищила б $3 мільярди — а це понад 10% її економіки.

Північна Корея володіє одними з найбільших складів боєприпасів і ракет, сумісних із радянською зброєю, яку рф використовує у війні з Україною.

Тим часом КНДР, найімовірніше, отримує від росії готівку, доступ до її банківських систем, певні технології та допомогу в закупівлі компонентів для зброї за кордоном.

Окрім снарядів, Північна Корея ще може відправляти російським окупантам балістичні ракети малої дальності, протитанкові ракети, переносні протитанкові комплекси, міномети, ракетні установки та гвинтіки. Про це південнокорейські військові розповіли журналістам на брифінгу, передає AP.

Що відомо про співпрацю росії та КНДР

У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до росії для переговорів із путіним про поставки північнокорейського озброєння російським окупантам. Перед цим The New York Times писала, що сторони обговорюватимуть військову співпрацю: росія проситиме боєприпаси й зброю, а КНДР — передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів.

Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі казав, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії.

Керівник ГУР Кирило Буданов у вересні зазначав, що КНДР передає росії снаряди до артилерії калібрів 122 і 152 мм, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град». Аналітичний проєкт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Beyond Parallel нещодавно зафіксував, що між Північною Кореєю та росією різко збільшилася кількість залізничних вантажних перевезень. Тим часом експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) заявили, що Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до росії.