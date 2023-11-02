У Франції російський бізнесмен Олексій Кузьмичов вийшов з-під варти під заставу €8 мільйонів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Російський бізнесмен Олексій Кузьмичов, якого затримали у Франції, вийшов з-під арешту із зобовʼязанням внести заставу у розмірі €8 мільйонів.
Про це пише французька газета Le Monde.
Також росіянину заборонили покидати Францію. Олексія Кузьмичова затримали 30 жовтня через підозру у відмиванні грошей, податковому шахрайсті та через діяльність організованого злочинного угруповання. За даними газети, розслідування щодо податкових махінацій розпочалося у лютому 2023 року.
- Олексій Кузьмичов — співвласник консорціуму «Альфа-Груп», який володіє Альфа-банком. Європейська влада вважає його «одним із найвпливовіших людей у росії, чиї звʼязки з президентом російської федерації володимиром путіним добре зарекомендували себе». Кузьмичов перебуває під санкціями Євросоюзу. Йому забороняється вʼїзд на територію ЄС, але Кузьмичов у момент запровадження санкцій проти нього вже був у Франції. Крім того, Кузьмичов пояснює своє перебування у Франції сімейними звʼязками.
- «Альфа-Груп» — міжнародна приватна фінансово-інвестиційна група, яку заснували росіяни Михайло Фрідман, Олексій Кузьмичов та Герман Хан. Усі троє перебувають під санкціями через вторгнення росії в Україну. У грудні 2022 року у лондонському маєтку Михайла Фрідмана були обшуки, його підозрювали у змові з метою обійти санкції, відмиванні грошей та неправдивому свідченні, однак у вересні 2023 року справу закрили.