Бетонні блоки та мішки з піском. Газета Financial Times розповіла, як Україна готується до атак на енергетику

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Україна встановлює навколо енергетичних обʼєктів мішки з піском, обтягує їхні дахи сіткою та перенесла під землю ті елементи, які не потребують вентиляції, — країна готується до російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Так, на критичній підстанції електромережі на півночі України звели стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Навколо іншої прилеглої підстанції — габіони (циліндричні конструкції), наповнені камінням або піском.

Також редакція отримала знімки від представників енергетичної галузі, де видно, що по всій країні встановлюють мішки з піском та сітчасті дахи для захисту сотень невеликих цілей, які можна знищити одним ударом та спричинити масове відключення електроенергії. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що ці «сумки з піском багато разів рятували нас і захищають від уламків дронів та ракет».

«Ми називаємо це пасивним захистом», — заявив Financial Times премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Він сказав, що країна стала «набагато більш підготовленою» після минулорічних атак.

За словами Шмигаля, захист, як і раніше, «не на 100 відсотків ефективний». Але такі заходи спрацювали «у 80–90 відсотках випадків», особливо проти дронів, які відхиляються від курсу чи уламки яких падають на критично важливу інфраструктуру після перехоплення.

Елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, перенесли під землю. Пошкоджені електричні кабелі можна буде швидко замінити, але ремонт підстанцій та трансформаторів займає більше часу. Однак запасні частини зберігаються у прикордонних країнах-союзниках з можливістю більш швидкого замовлення.