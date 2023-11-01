У Києві викрили «безпрецедентну» схему ухилення від мобілізації

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У Києві викрили та заблокували безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації. До неї були залучені працівники девʼяти військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших регіонів.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 1 листопада.

Організатор схеми — колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні звʼязки. Під його контролем інші учасники схеми вносили інформацію про зняття чоловіків з обліку через непридатність до служби за станом здоровʼя. Також учасники схеми давали ухилянтам поради, де і як краще перетнути кордон.

Більшість документів оформляли через один із районних військкоматів Київської області, але до схеми залучили представників ще щонайменше семи київських районних військкоматів та одного на Закарпатті.

ДБР пише, що за цією схемою за кордон могли виїхати щонайменше 100 ухилянтів, повністю вдалось задокументувати 40 епізодів отримання грошей. Вартість послуг — від $6 тисяч до $10 тисяч (залежно від стартового пакета документів). Слідчі кажуть, що клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами. Зараз слідчі встановлюють точну кількість чоловіків, які оплатили ці послуги.