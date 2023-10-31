Екіпаж китайської космічної місії «Шеньчжоу-16» повернувся на Землю

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Xinhua

Троє китайських астронавтів місії «Шеньчжоу-16» повернулися на Землю вранці 31 жовтня. Вони провели пів року на борту космічної станції «Тяньгун».

Про це повідомляє Xinhua.

Капсула приземлилася в пустелі Гобі, піднявши хмару помаранчевого пилу. У Китаї назвали політ успішним.

Астронавти Цзін Хайпен, Чжу Янчжу та Гуй Хайчао почуваються добре, повідомило китайське державне інформаційне агентство.