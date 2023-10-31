На Вінниччині почали екстрену вакцинацію тих, хто контактував з хворими на гепатит А

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На Вінниччині через спалах гепатиту А медики розпочали екстрену вакцинацію людей, які напередодні контактували з хворими. Наразі у лікарнях залишаються 144 пацієнти.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

Зазвичай людям, які контактували з хворими на гепатит А, проводять щеплення у перші два тижні. Йдеться про людей, які ділять побут з інфікованими.

За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, до Вінницької області доставили понад дві тисячі вакцин.

«Насамперед почалася вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоровʼя, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. Другий етап протидії поширенню захворювання — це проведення екстреної вакцинації кола контактних людей. Це безоплатні щеплення», — зазначив він.

За інформацією МОЗ, станом на ранок 31 жовтня, у лікарнях області перебувають 144 людини, у яких підтвердили гепатит А. Виписали з медзакладів 32 дорослих та 10 дітей.

Що таке гепатит А

Гепатит А — це вірусне захворювання, яке уражає печінку і може мати як легкий, так і тяжкий перебіг, нагадали в МОЗ. Вірус гепатиту А передається при вживанні забруднених продуктів або води. Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14—28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця.

Гепатит А також називають хворобою Боткіна. Вакцинація проти нього в Україні не входить до календаря рутинних щеплень (на відміну від Ізраїлю, Китаю чи США). Але маємо зареєстровані дві інактивовані вакцини від гепатиту А, які дозволені для використання у дітей від одного року.