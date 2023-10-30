У Вінницькій області ще у пʼяти громадах виявили гепатит А. У лікарнях — 174 пацієнти

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У Вінницькій області ще у пʼяти громадах виявили гепатит А, там фіксують поодинокі випадки. Про це 30 жовтня повідомила обласна військова адміністрація.

Захворювання на гепатит виявили:

у Могилів-Подільському районі;

Хмільнику;

Калинівці;

Гайсині;

Козятині.

Пацієнти перебувають в інфекційних відділеннях. На стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом перебувають 174 пацієнти, серед них 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів. Найбільше пацієнтів перебувають у Клінічному центрі інфекційних хвороб — 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А.

У міській клінічній лікарні — 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні — 23 дитини, у яких підтвердили діагноз та троє з підозрою. Усі пацієнти середнього ступеня важкості, важких немає.

24 жовтня Міністерство охорони здоровʼя повідомило про спалах гепатиту А у Вінницькій області, школярів вже перевели на онлайн-навчання. Попередньо розглядають чотири різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту А на Вінниччині. Кожен з факторів опрацьовується паралельними командами, також лікарі додатково опитують пацієнтів з підтвердженими діагнозами та уточнюють звʼязки, які вказують на спільне джерело інфікування.

Гепатит А — це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати легкий або тяжкий перебіг. Вірус передається через забруднені продукти або воду, через недотримання особистої гігієни, а також у родинах, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сімʼї. Інкубаційний період — 14—28 днів. Симптоми: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Вакцину проти гепатиту А можна купити в аптеках.

Профілактика гепатиту А: