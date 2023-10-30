Сили оборони України знищили системи ППО росіян біля Луганська і в Криму

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В ніч на 30 жовтня українські військові успішно уразили стратегічний обʼєкт системи ППО на західному узбережжі Криму.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. СтратКом також підтвердив знищення російської системи ППО С-400 біля Луганська — це сталося 25 жовтня.

Вранці 30 жовтня російські медіа писали про атаку на ракетно-зенітний полк ППО росії поблизу села Оленівка в Криму вночі 30 жовтня. Вони наводили дані про 17 поранених окупантів.