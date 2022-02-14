Искусственная матка вынашивает 500 эмбрионов, а робот следит за их развитием. Что? Серьезно? — Да, так китайские ученые собираются увеличить рождаемость

В Китае 36 лет нельзя было рожать больше одного ребенка. За последние 10 лет население Китая увеличилось всего на 5,38% — это самый низкий показатель за всю историю переписи населения с 1953 года. Исследователь Йи Фусянь написал в своей книге «Большая страна с опустевшим гнездом», что всему виной — ограничение рождаемости. И хоть государство отменило закон «одна семья — один ребенок», демографическая ситуация не улучшилась.

Для современных девушек брак и рождение детей не самое главное в жизни. А некоторые семьи в Китае попросту привыкли направлять все ресурсы на одного ребенка и опасаются, что не обеспечат второго. Демографический кризис угрожает государственной экономике, поэтому ученые стараются исправить ситуацию.

Одна из таких попыток привела к созданию искусственной матки, за которой наблюдают камеры и компьютеры. Эта система напоминает механическую няню из рассказа «Автоматическая няня Дэйси» американского писателя Теда Чанга 2011 года. Автор описывает ребенка, которого отдали на воспитание искусственному интеллекту, а после такого эксперимента он потерял способность общаться с кем-либо, кроме роботов. Тема, которая казалась фантастической всего 10 лет назад, сейчас становится реальностью.

Технология искусственной матки не новинка. Нидерландские ученые 10 лет работали над ее созданием, чтобы спасать недоношенных детей. В 2017 году ученые из Филадельфии вырастили недоношенных ягнят, погрузив их в пластиковый пакет с питательной жидкостью. Через два года исследователи из Пекина довели оплодотворенную яйцеклетку обезьяны до стадии формирования органа без тела матери. В марте 2021 года израильские биологи успешно вырастили 100 эмбрионов мышей до половины срока беременности.

Трэвел-блогер Михаил Зарубин, более известный в Instagram под ником mike.around.the.world, написал у себя на странице: «В первый раз об этом я услышал в Пекине еще четыре года назад. Посреди центрального торгового центра на огромном экране шла трансляция об успехах в опытах по массовому деторождению. И вот объявили об окончании испытаний. Настоящие материнские сети, состоящие из искусственных маток».

Предыдущие эксперименты с искусственной маткой отличаются от новой разработки китайских ученых. Раньше за развитием эмбриона следили люди, но человеческий фактор снижал эффективность исследований и вырастить полноценный плод не удавалось. Ученые из Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологии создали не только место для развития плода, но и робота, который ухаживает за ним.

Авторы технологии считают, что эксперименты с человеческими эмбрионами очень важны для улучшения системы искусственного деторождения. Однако законы многих государств пока не признают такие исследования этичными, поэтому сейчас ученые тестируют свою разработку на эмбрионах мышей.

Зародышей помещают в несколько контейнеров с регуляторами питательной жидкости и системой для дыхания. Там плод развивается под круглосуточным присмотром искусственного интеллекта. Робот отслеживает любые изменения эмбриона с помощью детализированной камеры. Если какие-то зародыши развиваются неправильно или умирают, компьютер моментально это фиксирует. Впрочем, ученые создали все условия для благополучного роста эмбрионов: автоматизированную подачу воздуха, воды и питания и контроль температуры.

Так выглядит роботизированная система искусственной матки.

Мнения ученых о такой технологии разделились. Создатели роботизированной няни считают, что она поможет людям, имеющим проблемы с репродуктивной системой. Больше не потребуется искать суррогатную мать, ведь ребенок под присмотром искусственного интеллекта вырастет полностью здоровым. А искусственная матка обеспечит его всеми необходимыми для развития питательными веществами. Подойдет этот вариант и женщинам, которые хотят детей, но боятся последствий родов.

Руководитель перинатальной лаборатории в Исследовательском фонде женщин и младенцев Западной Австралии Мэтт Кемп думает иначе. Он утверждает, что подобные разработки ведутся еще с 1958 года, но до их применения на людях еще далеко. «Любой, кто говорит вам, что собирается сделать это через два года, либо знает какие-то секретные данные, либо преувеличивает. Чтобы получить разрешение на эксперименты с человеческими эмбрионами, технология должна быть намного совершеннее», — утверждает Кемп.

Исследователь из Пекина, пожелавший остаться анонимным, считает разработку технически готовой к применению. Но предупреждает, что могут возникнуть юридические и этические проблемы, если эмбрионы людей окажутся в опасности. Пока робота тестируют на животных, у человечества есть время подумать, стоит ли применять эту технологию в будущем.