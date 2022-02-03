На «4 канале» «слуги» Алексея Ковалева громко прощаются с главными критиками власти и зовут в эфиры депутатов фракции власти. Это уже цензура? Началось? Давайте разбираться

Смена менеджмента

С приходом Ковалева на канале сменился менеджмент. Генеральным директором вместо бывшего владельца Дмитрия Добродомова стал его юрист Тарас Боровский. На президентских выборах 2019 года он представлял Добродомова в ЦИК, а осенью того же года баллотировался в народные депутаты от партии «Гражданская позиция». Также с 2018 года Боровский был юристом канала.

Боровский рассказал «Бабелю», что познакомился с Ковалевым за несколько месяцев до продажи канала — он сопровождал соглашение и аудит со стороны продавцов. За несколько дней до сделки Ковалев предложил ему возглавить канал. Сейчас Боровский отвечает за финансы, дистрибуцию, сотрудничество с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию и налаживает общение между Ковалевым и сотрудниками канала. Одна из публично озвученных целей — сохранить большую часть команды.

Еще один новый топ-менеджер канала — Яна Ищенко, в прошлом редактор канала «Украина». Первого февраля она стала генпродюсером, сменив на этом посту Владислава Бычка. На канал ее позвал лично Ковалев. По словам Боровского, ее задача — разработать творческую концепцию развития канала, новые форматы и обновленную сетку вещания.

Тарас Боровский Facebook

Расставание с Остапом Дроздовым и Антином Мухарским

В январе канал прекратил сотрудничать с двумя известными ведущими — Антином Мухарским и Остапом Дроздовым. Последний вел две программы: «Прямым текстом» и Drozdov. Он не скрывал свою политическую позицию, часто критиковал власть и президента, нередко — без доказательств и аргументов, на основе личных ощущений. Например, в этом выпуске «Прямым текстом» Дроздов шесть минут рассуждает о том, что избиратели Зеленского — «зелебобики» — сделали его несчастным, выгоревшим человеком, а теперь этот «неборак» ведет страну непонятно куда.

Летом 2021 года Нацсовет оштрафовал «4 канал» за то, что в одной из передач Дроздов назвал зрителей запрещенных телеканалов Виктора Медведчука «одноклеточными, потерявшими свой корм».

По словам Ковалева, это и резкие высказывания Дроздова в соцсетях стали поводом для его увольнения. Дроздов считает, что истинная причина — его политические взгляды и критика президента. У себя в Facebook он также озвучил требования, которые новое руководство якобы выдвинуло к журналистам. В их числе — запрет использовать слова «велике крадівництво», критиковать главу Офиса президента Андрея Ермака и президента Зеленского. Все тезисы к эфирам, по словам Дроздова, нужно было согласовывать с кураторами канала. Кто они — ведущий не уточнил, но сказал, что это те же люди, которые помогали строить медиахолдинги Виктора Медведчука и депутата ОПзЖ Вадима Столара. Вероятно, речь о медиаменеджере Алексее Семенове, который создавал телеканалы политиков.

Боровский и Ковалев утверждают, что никаких требований редакции не выдвигали. А источник «Бабеля» на канале говорит, что некоторые пожелания из списка Дроздова на встрече с коллективом озвучивали, но отмечает, что говоря о требованиях, ведущий преувеличивал.

Об уходе с канала Антина Мухарского стало известно 13 января. Он написал, что его программу «Люта Українізація» закрыли. Всего вышло 26 эпизодов. Ковалев говорит, что на самом деле производство программы прекратили еще прошлым летом — при предыдущих собственниках, и все это время крутили старые эпизоды. Сам Мухарский, по словам депутата, с началом осеннего сезона 2021 года перешел на «Прямой» Петра Порошенко и стал лицом телеканала — там он ведет программу «Про політику». Поэтому переговоров о продолжении шоу Мухарского на «4 канале» никто не вел.

Остап Дроздов Facebook

Конфликт с «Засланцями» Борислава Березы

Главный скандал на канале разгорелся из-за программы «Засланці», которую ведет Борислав Береза. «Засланців», по его словам, производит отдельный продакшен. В штате канала работает только креативный продюсер программы Алексей Кукоба. Продакшен снимал программы и за несколько часов до выхода передавал их на канал. По словам Кукобы, прежде чем программу пускали в эфир, каждый выпуск проверяли юристы канала и при необходимости просили внести правки. Программы публиковали сразу на двух YouTube-каналах — «4 канала» и отдельном канале «Засланців».

Авторы говорят, что «Засланці» — это программа журналистских расследований о коррупции. Чаще всего в ней критикуют президента и его команду. Береза признается, что он не журналист и не ведущий, а политик. Судя по риторике, политик, который очень недоволен властью.

Первые проблемы у программы начались 18 января. В этот день в эфире «4 канала» должен был выйти выпуск под названием «Медиаимперия Зеленского». Береза анонсировал его так: «Сегодня мы покажем, как происходит «Большое МЕДИАстроительство» для президента и его команды. Конечно, за наши с вами деньги». В программе журналисты упоминали и о покупке «4 канала» депутатом СН Алексеем Ковалевым. Дальше версии сторон расходятся.

По словам креативного продюсера программы Кукобы, за 40 минут до эфира сотрудники «4 канала» попросили авторов вырезать из их версии упоминание о сделке и в таком виде опубликовать эпизод на отдельном YouTube-канале программы. Авторы отказались. В итоге на «4 канале» и его официальном канале в YouTube вышла уже отредактированная версия. А на канале «Засланців» команда проекта опубликовала авторскую версию. Береза утверждает, что без его согласия канал не мог править эпизод.

У канала своя трактовка. По версии гендиректора Боровского, которая противоречит словам Березы, коллектив «Засланців» — это сотрудники «4 канала». Внешние продакшены производством программы не занимаются. Раз так, «Засланці» — продукт «4 канала» и ни о какой цензуре речь идти не может. «А сам Борислав Береза до сих пор был только лицом программы», — говорит Боровский.

Уже через неделю, 26 января, канал отказался транслировать новый выпуск программы об «Украинских национальных авиалиниях», запуск которых анонсировал президент Зеленский. Как рассказала «Бабелю» одна из авторов сюжета Соломия Луковецкая, она выбрала и согласовала эту тему c командой программы еще до продажи телеканала Ковалеву. Программу сделали и отправили на канал вовремя. Правок и замечаний авторы не получили, но и в эфир эпизод не вышел.

Береза считает, что нового собственника заставили снять программу: «Решение приняли после того, как я опубликовал анонсы. Владельцу звонили из ОП и все ему объяснили. Ему дали команду, он позвонил, на всех накричал, программу сняли, а нам не сообщили».

Ковалев заявил «Бабелю», что это неправда. По его словам, юристы изучили программу и сочли, что изложенные в ней факты «не соответствуют действительности и направлены на дискредитацию органов госвласти и дестабилизацию ситуации в стране». О каких именно фактах идет речь — журналистам, по словам Кукобы, не сообщили.

Борислав Береза Фото УНИАН

Сейчас, говорит Береза, программа «Засланці» не сотрудничает с каналом, но команда продолжает работу — новые выпуски выходят на одноименном YouTube-канале, а коллектив ищет новую площадку.

Что еще изменилось на канале

С приходом нового владельца на канал начали приглашать депутатов партии «Слуга народа» — раньше в эфиры их не звали. Об этих изменениях 11 января Ковалев предупредил коллектив. Такое решение он объяснил желанием соблюсти политический баланс — в парламенте «слуг» большинство. «То есть примерно половина гостей в эфире должна представлять провластную партию», — говорит Боровский.

Сейчас Ковалев ищет павильоны для запуска нового ток-шоу и других проектов. Они должны помочь увеличить охват канала и поднять рейтинги — это главный KPI на ближайшие месяцы.

Мы спросили Ковалева, не сотрудничает ли канал с Алексеем Семеновым, о чем намекал Остап Дроздов в Facebook. От прямого ответа депутат ушел: «Есть менеджмент, редакция, заинтересованная в том, чтобы канал стал мощным вещателем. Надеюсь, без Алексея Семенова у нас есть все возможности и ресурсы, чтобы качественно и быстро справиться с этими заданиями».

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