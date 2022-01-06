Украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в Неаполе по требованию России. Его обвиняют в том, что в феврале 2014 он якобы убедил своих российских студентов набрать микрокредитов. Подробности дела

Чем Лавренчук известен в Украине В 2017 году режиссер работал над церемонией проходившего в Киеве песенного конкурса «Евровидение». В 2018 году он стал главным режиссером Одесского академического театра оперы и балета. Вскоре в театре поставили оперу La Traviata, вошедшую в короткий список номинантов на Шевченковскую премию и получившую престижную государственную театральную премию имени Леся Курбаса. В марте прошлого года Лавренчук получил звание Заслуженного артиста Украины. Впрочем, контракт режиссера с одесским театром не продлили: сотрудничество завершилось конфликтами. Параллельно Лавренчук руководил курсами актерского мастерства. Также он вовлечен в театральные и оперные проекты в Польше и Израиле.

Евгений Лавренчук родом из Львова, однако высшее образование получил в Москве ― в Российском институте театрального искусства. Его главным учителем был другой выходец из Украины ― Роман Виктюк. В 2003 году, окончив вуз, 21-летний Лавренчук основал в России свой театр ― «Польский театр в Москве». Лавренчук является этническим поляком и даже обладателем польского родового титула. Деятельность театра ― частного учреждения, оформленного как закрытое акционерное общество ― финансировалась на средства, в частности, польских грантов. В его репертуаре было много пьес польских авторов, он участвовал в театральных фестивалях в Польше. Активная деятельность театра завершилась в 2015 году, однако его страница в Facebook доступна до сих пор.

Особое внимание театр уделял учебным программам ― это указано на его странице. Там были разные курсы: по актерскому мастерству, личностному развитию и даже польскому языку. В 2010-м Лавренчук в интервью заявлял, что постоянно при театре обучаются около 80 человек. Слушателей таких курсов в театре называли студентами. В начале 2014 года одной из таких студенток была Евгения Подметенная, которая и стала фигурантом уголовного дела Лавренчука. Об этом свидетельствуют документы российских судов.

В феврале 2014 года, согласно этим документам, Лавренчук предложил Подметенной и другим студентам театра взять на свое имя микрокредиты. Якобы это требовалось для ремонта помещения театра. Их заверили, что они материально не рискуют, ведь ЗАО «Польский театр в Москве» является поручителем по этим кредитам и отвечает своим имуществом за то, что их выплатят. Студенты согласились. О каких суммах идет речь, неизвестно: эти данные в документах скрыты, а узнать их от участников процесса на момент публикации материала «Бабелю» не удалось.

Во всех случаях кредитные средства предоставляло ООО «Создание и освоение новейших технологий» (СОНТ). Когда оказалось, что никаких плановых выплат по кредиту нет, СОНТ подало на заемщиков в суд. В ходе дошедшего до апелляционной инстанции судебного разбирательства ответственность за выплату возложили на театр и его директора ― Евгения Лавренчука. Решение, в частности, в случае с Подметенной, принял 28 июня 2016 года Московский городской суд. Лавренчук на тот момент уже более двух лет проживал в Украине: он не раз заявлял, что покинул Россию по политическим убеждениям с началом российско-украинской войны весной 2014 года.

«Я еще три года мысленно жил в Москве, потому что работал там. Не мог сразу закрыть театр, школу, были свои финансовые обязательства», ― рассказывал он в 2020 году. Впрочем, ни на одно судебное заседание в рамках упомянутых процессов ни Лавренчук, ни представитель театра, если верить судебным документам, не явились. Хотя формально до 19 января 2017 года Лавренчук возглавлял театр.

Уголовное дело против Лавренчука московские следователи возбудили 3 ноября 2015 года. По их версии, не вернув записанные на студентов кредитные средства, режиссер фактически их украл. Никаких публичных комментариев Лавренчука или театра на этот счет мы не нашли.

Процесс ликвидации юрлица «Польский театр в Москве» начался 25 ноября 2016 года. 16 сентября 2021 года компанию ликвидировали.

«Создание и освоение новых технологий» соосновал Александр Шлычков. В России он больше известен не как человек, занимающийся кредитным бизнесом, а как руководитель российской организации по развитию филиппинских единоборств, паратхэквондист и комментатор вопросов самообороны на российском ТВ. Известен Шлычков и в Украине ― как фигурант списка «Миротворец». Туда он попал в качестве человека, якобы готовившего боевиков «Л/ДНР». Однако, в контексте случая с Лавренчуком важен факт соучреждения Шлычковым другой заемной организации ― воронежской «Займ инвест».

Местное издание «Блокнот Воронеж» летом 2020 года выпустило материал под заголовком «Статусный тхэквондист использует воронежскую полицию для преследования бизнесмена». В ней предприниматель Сергей Мухин рассказывает, что еще в 2013 году занял в «Займ инвесте» 2,4 млн российских рублей. Сначала он возвращал деньги по графику, но через несколько лет из-за скачков курсов валют начал задерживать выплаты. В ответ родственников Мухина, по его словам, начали преследовать полицейские: за матерью предпринимателя следили, школьных учителей дочери предостерегали, что «ее папа проходит по уголовному делу», его самого несколько раз «ошибочно» арестовывали и надевали наручники, обыскивали его квартиру.

В том же 2013 году кредит у Шлычкова взял и Евгений Лавренчук. Этот заем тоже стал проблемным.

Лавренчук одолжил у «Займ инвеста» 950 тысяч рублей 11 ноября 2013 года ― еще до истории со студентами. Формальным заемщиком явилось ЗАО «Польский театр в Москве». Впрочем, если верить материалам дела, кредитору не выплачивали ни кредит, ни проценты по нему. В итоге в начале 2016 года Арбитражный суд Воронежской области решил взыскать с Лавренчука в пользу компании Шлычкова почти 4 миллиона рублей.

Ни Лавренчука, ни его представителей на этом суде тоже не было.

С вашими донатами «Бабелю» никогда не понадобится даже самый добрый кредитор.