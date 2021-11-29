39-летняя Аленка Артник ныряет без акваланга глубже всех женщин мира, а скоро может побить и мужской рекорд. Нырять она начала недавно — не ради медалей, а чтобы уйти от проблем

На Эверест взошли уже более шести тысяч человек. На глубину более ста метров без акваланга нырнули всего несколько десятков. Это влияние инстинктов: длительная задержка дыхания вызывает панику. Ленивец может находиться под водой в течение 40 минут — и будет в порядке. Большинство людей не выдержит и минуты.

Эту способность можно тренировать — доказано искателями раковин. Но насколько глубоко способен нырнуть человек? Еще в середине прошлого века врачи уверяли, что наш максимум — 50 метров, а на большей глубине вода просто раздавит человеческое тело. Однако уже в 1962-м итальянский рыбак Энцо Майорка нырнул на 51 метр и вернулся невредимым. В 1976-м этот показатель почти вдвое превысил француз Жак Майол — он нырнул на сто метров.

Аленка Артник не планировала повторить судьбу этих дайверов и даже не слышала о них. Она росла в словенском, тогда еще югославском, городе Копер на берегу Адриатического моря. Югославские войны практически обошли регион: боевые действия в Словении продолжались десять дней. Но детство Артник было полно других проблем — ее сводный брат начал употреблять героин, отец пил. Родители развелись, но из-за материальных проблем продолжали жить вместе. К отцу и брату время от времени наведывалась полиция.

С десяти лет Аленка отдыхала от семейных проблем в местном клубе каякинга. Она приходила туда каждый день, в выходные — дважды в день. Когда ей начали доверять ключи от клуба, она стала пропускать школьные занятия, занимаясь самостоятельно. Спорт давал Артник спокойствие и уют, которых у нее не было дома.

Постепенно девушка отдалялась от родных. Мать нашла нового мужчину и уехала в другой город — контакт с ней практически оборвался. Сводный брат исчез. Отец обвинял дочь в своих неудачах. В конце концов в 21 год Аленка уехала в Любляну, столицу страны.

В Любляне нет моря — только узкая река. Аленка устроилась продавщицей в скейтерский магазин и забросила спорт, заполняя свободное время вечеринками и алкоголем. Все ее отношения были кратковременными.

В 2004-м брат позвонил Артник из реабилитационного центра, но она не сняла трубку. Перезвонила только на следующий день — и узнала, что он умер. Вскоре стало известно о раке у матери Аленки, через несколько лет умерла и она. Из близких людей остался только отец, морально уничтожавший дочь по телефону. Летней ночью в 2010 году она пришла к мосту в Любляне, чтобы прыгнуть с него. Самоубийство казалось 28-летней Аленке лучшим способом решить свои проблемы. Постояв над рекой, она решила дать себе еще один шанс.

Facebook / Alenka Artnik

Вскоре один из бывших парней пригласил Аленку поплавать в бассейне. Он увлекался подводной рыбалкой и, чтобы развить выдержку, тренировался плавать под водой. Артник тоже нырнула. «Вдруг весь шум мира исчез. Я почувствовала себя в одиночестве — но одновременно частью чего-то. Впервые за долгое время я чувствовала себя умиротворенно», — говорила спортсменка. На следующий день она купила себе ласты.

Желая узнать больше, Артник записалась на учебный курс от одного из лучших фридайверов Словении Юре Даича. Он известен тем, что может проплыть под водой на одном дыхании 75 метров — три дорожки в типичном бассейне. На второй день курса Аленка превзошла результат Даича. Она проплыла 92 метра и вынырнула только потому, что потеряла одну ласту. Шокированный тренер пытался понять, как ей это удалось — физические способности Артник не были выдающимися. Оказалось, дело не только в выносливости. «Я ныряю, чтобы уйти от планеты», — ответила она.

Что такое фридайвинг Это ныряние без дополнительного запаса воздуха. Спортивной дисциплиной фридайвинг стал в 1958 году. Есть две профильные ассоциации — Всемирная подводная федерация (CMAS) и Международная ассоциация по развитию задержки дыхания (AIDA). Они и устраивают соревнования. В условиях бассейна фридайверы соревнуются тремя разными способами. Первый — кто проплывет дальше всех, не выныривая. Второй — кто проплывет конкретное расстояние быстрее остальных. Третий — кто дольше пролежит на воде лицом вниз. В открытых водах дайверы ныряют на глубину. Дополнительным фактором здесь становится давление воды, поэтому этот вид спорта считается опасным. Самый престижный вид фридайвинга — ныряние на глубину в моноласте. Она надевается на две ноги и напоминает рыбий хвост.

В большинстве видов спорта 30-летние уже завершают свою карьеру. Во фридайвинге иначе. Для хорошего результата нужна не только физическая выдержка и способность надолго задерживать воздух, но еще спокойствие и хорошее знание своих физических и эмоциональных возможностей. Поэтому возраст Аленке только помогал. Уже через год после первой тренировки она установила национальный рекорд.

Тренеры говорили ей: нырять в бассейне — будто бежать на беговой дорожке. А ныряние в океане — это как бег в настоящем лесу. Поэтому в 2015-м Аленка уволилась с работы и села на самолет в Египет. «Получится — отлично, не получится — хоть увижу другую часть света», — решила она. Это был ее второй авиарейс в жизни, самолет направлялся в Дахаб. Там она арендовала старый бедуинский дом, обустроила место для нескольких бездомных кошек и собак. И пошла нырять.

На глубине тело переходит в режим свободного падения. Артник это очень понравилось: так проблемы остаются еще дальше. Постепенно Аленка довела глубину погружения с 77 до 92 метров. Это было всего на 9 метров меньше мирового рекорда ныряния с моноластой для женщин. В 2016-м она единственная от Словении участвовала во Всемирном чемпионате по фридайвингу — и победила. Однако мировой рекорд установила только в нырянии с двумя ластами. Этого Артник было мало.

Что происходит с человеческим телом на глубине? Наше тело немного легче воды, поэтому для ныряния нужно приложить усилия. Но чем глубже, тем больше становится давление: оно растет на одну атмосферу каждые 10 метров. В итоге пловца начинает камнем тянуть вниз. В человеке есть несколько полостей, и высокое давление влияет на них. В частности, речь идет о легких и ушах. Если спускаться слишком быстро, в легких порвутся оболочки и ныряльщик будет кашлять кровью. И даже если спуск будет медленным, усиливающееся давление на барабанные перепонки вызывает сильную боль — именно проблемы в ушах чаще всего заставляют фридайверов досрочно возвращаться на поверхность. Чтобы избежать этого, ныряльщики учатся «заталкивать» воздух из легких в ушную полость — так они выравнивают давление. В этом участвуют мышцы живота, язык, щеки и горло.

Фридайвинг не может похвастаться ни большим вниманием медиа, ни щедрыми рекламными контрактами или денежными призами за победы. Аленка не хотела отвлекаться на что-либо, кроме ныряния, — и нашла помощь у словенской полиции. В родной маленькой балканской стране она звезда, и полиция решила использовать ее славу для пропаганды здорового образа жизни. Так Артник получила статус полицейской — и зарплату от словенского МВД. Эти деньги плюс скромная прибыль от нескольких рекламных контрактов позволили спортсменке вести кочевую жизнь, живя там, где в конкретный сезон условия для дайвинга лучше всего.

В начале 2019 года на филиппинском острове Пангало Аленка познакомилась со швейцарским фридайвером Флорианом Бургардтом. Он как раз решил сделать перерыв в карьере банкира, чтобы глубже погрузиться в этот спорт. Постепенно они влюбились друг в друга. Сейчас они помолвлены и живут в деревне на востоке Франции.

Флориан Бургардт и Аленка Артник. Facebook / Alenka Artnik

Аленка наращивала нагрузку, однако даже на соревнованиях вела себя осторожно. Несколько раз она отказывалась нырнуть еще раз, чтобы, возможно, установить новый рекорд — чувствовала, что еще не готова. В отличие от многих фридайверов, у Артник никогда не было травматических ситуаций на соревнованиях. Она ни разу не теряла сознание, поднявшись на поверхность, — такое часто случается с пловцами. «Когда ты в шаге от самоубийства, взвешиваешь все, что тебе дорого в жизни. Если выбираешь жить — начинаешь обращать внимание на малейшие мелочи. Они, оказывается, тоже очень ценны. Начинаешь больше беречь и жизнь, и себя. Потому я и осторожна», — объясняет Аленка.

Соревнования по фридайвингу в открытом море проходят так: сначала дайвер объявляет глубину, на которую планирует нырнуть. Тогда судьи погружают в воду белый канат соответствующей длины. На его конце — груз и черные липучки. Добравшись до самой глубокой точки, дайвер должен сорвать одну из липучек и подняться с ней на поверхность. Если в течение 20 секунд после этого пловец не теряет сознание — значит, нырок было успешным и результат засчитывается. Судьи и наблюдатели приветствуют участника, хлопая ладонями по воде.

Семнадцатого июля 2021 года Артник установила новый рекорд на соревнованиях над Голубой дырой Дина возле Багамских островов. Она взяла глубину в 118 метров, пробыв под водой 210 секунд. Через день Артник нырнула немного глубже — на 120 метров. Еще немного позже — на 122. Это абсолютный рекорд среди женщин. Но есть еще мужчины: на тех же багамских соревнованиях максимального показателя добился россиянин Алексей Молчанов, взяв глубину в 131 метр.

Аленка уверяет, что со временем ликвидирует этот разрыв. Аргумент в ее пользу: если сейчас разница между лучшими женским и мужским показателем погружения — 9 метров, то на период начала карьеры Артник во фридайвинге она была втрое больше.

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