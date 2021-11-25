В прокат вышел фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи». Публикуем отрывок из книги, по которой снят фильм, и рассказываем, как семейные распри Гуччи закончились убийством

Что происходило в семье Гуччи
Итальянский дом моды Gucci основал Гуччио Гуччи, когда в 1921 году открыл свой первый магазин во Флоренции. Некоторое время до этого у Гуччио была собственная мастерская, которая специализировалась на изделиях из кожи — седлах, сапогах и чемоданах. Род Гуччи жил во Флоренции как минимум с начала XV века.
В 1938 году компания открыла первый магазин в Риме и продолжала расширяться. А в 1947 году представила свою легендарную сумку Gucci Bamboo — в форме седла с бамбуковыми ручками, которая принесла Гуччи международную известность. Бренд становился популярным благодаря кинозвездам и другим знаменитостям. Сумку Bamboo носила Ингрид Бергман в фильме «Путешествие в Италию», шарф Gucci Flora — актриса и жена князя Монако Грейс Келли, а сумку Jackie O — Жаклин Кеннеди.
В 1953 году Гуччио Гуччи умер. Компанию унаследовали его сыновья Родольфо и Альдо — по 50% каждому. Они начали развивать бренд в несколько разных направлениях. Родольфо занимался основными товарами компании — сумками и одеждой. Альдо и его сыновья начали развивать периферию — Gucci Parfums и Gucci Accessories Collection. Кроме того, Альдо первым переехал в США и начал открывать магазины по всему миру.
Время показало, что с точки зрения прибыли Альдо был прав — духи, косметички, ручки, зажигалки и другие аксессуары приносили много денег. Но репутация компании страдала — Gucci все меньше ассоциировалась с дорогими элитными вещами. Редактор Vanity Fair Грейдон Картер называл ее «аэропортовым брендом». В начале 1980-х Альдо поссорился со своим сыном Паоло, желавшим выпускать товары под собственным именем, и устранил его от управления компанией, а Паоло даже засадил отца на год в тюрьму за уклонение от уплаты налогов.
В 1983 году умер Родольфо, оставив свою половину компании сыну Маурицио. Тот начал постепенно реформировать компанию. Альдо уже не был преградой, а в 1987 году свою долю в компании продал Паоло. Маурицио остался главным акционером, но бизнес не перестал быть семейным — он продал 47,8% акций бахрейнскому фонду Investcorp. И начал активно привлекать к управлению дизайнеров и фэшн-бизнесменов со стороны.
Но до начала 1990-х компания Gucci оставалась убыточной. Поэтому в 1993 году Маурицио продал все свои акции за $170 миллионов тому же фонду Investcorp — с тех пор ни одного Гуччи в руководстве Gucci не было.
С 1972 до 1994 года Маурицио был женат на Патриции Реджани. Его отец был против этого брака, потому что считал Патрицию жадной карьеристкой. С 1985 года Маурицио и Патриция фактически не жили вместе — он встречался со своей подругой детства Паолой Франчи, у Патриции были любовники. В 1992 году Патриции успешно удалили опухоль из мозга.
Лишь в 1994 году Маурицио решил официально расстаться и согласился оставить Патриции некоторую недвижимость и платить ежегодные алименты — $1,47 миллиона в год. Но через год он решил жениться на Паоле. Из-за нового брака Маурицио алименты Патриции могли сократиться вдвое, к тому же она лишилась бы нескольких квартир. Поэтому она решила убить бывшего супруга.
Через свою знакомую она наняла владельца пиццерии Бенедетто Серауло, имевшего большие долги. И 27 марта 1995 он застрелил Маурицио Гуччи. Через два года следствие доказало, что именно Патриция организовала убийство, и она отправилась за решетку на 29 лет. В тюрьме она однажды попыталась покончить с собой и отказалась переводиться на более мягкий режим, где нужно было работать на производстве. «Я никогда в жизни не работала и точно не собираюсь начинать сейчас», — сказала Патриция.
В 2016 году она вышла на свободу досрочно за хорошее поведение. И сразу же получила около миллиона фунтов стерлингов за долю недвижимости Гуччи. В январе 2021 года журналисты сфотографировали Патрицию Реджани в Милане, когда она гуляла с ручным попугаем на плече.
Книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности» вышла в 2001 году. Спустя пять лет Ридли Скотт начал обдумывать идею фильма на основе книги. С тех пор сменилось много актеров, даже сам Скотт уходил из проекта, чтобы вернуться в 2019 году. Но литературная база осталась. «Бабель» публикует отрывок из нового украинского перевода книги.
Роскошная жизнь (из книги Сары Гей Форден)
Утром 27 марта 1995 года Маурицио Гуччи проснулся, как всегда в понедельник, примерно в семь утра. Он неподвижно полежал несколько минут, слушая, как дышит Паола. Она лежала рядом, зарывшись в подушки на массивной антикварной кровати с четырьмя неоклассическими колоннами, увенчанными шелковым расшитым золотом балдахином и резным деревянным орлом. Это была грандиозная кровать под стать королям, но тогда Маурицио еще любил грандиозные вещи. Вместе с Тото Руссо они прочесали весь Париж в поисках ампирной мебели, которую Тото всегда называл «элегантной, но не помпезной».
Эта кровать, вместе с другими вещами в том же стиле, которые он собирал в течение долгого времени, оставалась на хранении, пока они с Паолой Франчи, ранее носившей фамилию Коломбо, год назад не поселились в трехэтажных апартаментах на Корсо Венеция. К тому времени Маурицио и Паола были вместе уже более четырех лет, но понадобилось почти два года, чтобы завершить ремонт и отделку жилья. Пока ожидание продолжалось, Маурицио жил в маленькой холостяцкой квартирке на Пьяца Белджиозо, тихой площади за Миланским собором, а Паола с девятилетним сыном Чарли жила в многоэтажке, принадлежавшей ее бывшему мужу.
Вдоль широкого проспекта Корсо Венеция тянутся величественные здания, построенные преимущественно в XIX веке. В одном из таких палаццо и поселились Маурицио с Паолой — он имел номер 38 и расположился напротив станции метро «Палестро» и неподалеку от городского сада. Его фасад в классическом стиле, облицованный желтовато-кремовой штукатуркой, выглядел чрезвычайно просто по сравнению с помпезными фасадами соседних строений.
Маурицио познакомился с Паолой в 1990 году в Санкт-Морице на приватной вечеринке в танцклубе. Его сразу привлекли ее красота, белокурые волосы и гибкая стройная фигура. Он долго болтал с ней в баре, пока они не сообразили, что знали друг друга еще подростками — у них была общая компания приятелей на пляже в Санта-Маргерите. Маурицио понравилось свободное поведение Паолы и ее легкая улыбка, к тому же она во всем казалась полной противоположностью Патриции. Кроме двухлетней связи с Шери, у Маурицио не было длительных отношений с женщинами. Но Патриция до сих пор занимала заметное место в его жизни, хотя они давно жили порознь. Они часто разговаривали и не менее часто спорили. Маурицио устал от этих конфликтов, которые возникали словно ниоткуда, но не имел ни времени, ни умения искать другие отношения. К тому же он панически боялся СПИДа и был анекдотично известен тем, что всегда просил своих временных партнерш пройти соответствующий тест, прежде чем заняться с ними любовью.
«Маурицио был одним из самых желанных мужчин в Милане, но бабником он никогда не был, — вспоминал его друг и бывший консультант Карло Бруно. — Многих женщин он интересовал, но назвать его плейбоем никто бы не отважился».
«Ни Маурицио, ни Патриция так и не нашли партнера, занявшего столь значимое место в их жизни, — рассказывала женщина-астролог, которую Патриция постоянно приглашала, чтобы посоветоваться. — При этом у гороскопа Паолы было много таких же характеристик, что и у Патриции, поэтому понятно, что Маурицио тянулся к ней».
Когда Маурицио и Паола познакомились, она жила отдельно от своего мужа Джорджо — крупного промышленника, заработавшего деньги на производстве меди. И когда Маурицио впервые пригласил Паолу выпить вечером, они без умолку проговорили до часу ночи.
«Из него буквально лилась история его жизни, — позже рассказывала Паола. — Ему нужно было выговориться, чтобы хоть немного облегчить бремя, которое лежало у него на сердце и в душе. Возможно, кому-то и казалось, будто он покорил весь мир, на самом же деле он был чрезвычайно чувствительным человеком, очень нежным и хрупким в определенных ситуациях. Ему хотелось защитить себя и объяснить свое поведение во всех скандалах и ссорах, через которые пришлось пройти ему и его семье. Это было потрясающе…»
Сначала они встречались тайно в его квартирке на Пьяца Белджиозо. Там Паола узнала, что из всех развлечений Маурицио предпочитает обычные домашние ужины. Он тоненько нарезал салями, а она в это время разливала красное вино, и так они сидели, прислонившись друг к другу, пока не переходили на кровать, где Паола укрепляла свою власть над Маурицио.
«Та маленькая квартира стала для нас любовным гнездышком», — позже говорила она.
Но пока Маурицио с Паолой мирно занимались любовью, Патриция кипела. Несмотря на все попытки уберечь свои отношения от посторонних взглядов, влюбленным не удалось спрятаться от ее шпионов. Ими Патриция руководила из пентхауса в Galleria Passarella, содержание которого до сих пор оплачивал Маурицио. От приятельниц, рассказывавших ей все, что им было известно, она узнала, что Маурицио несколько раз видели вместе с высокой худощавой блондинкой, и ей не понадобилось много времени, чтобы выяснить, кто эта женщина. Патриция, которая и сама имела любовников, притворялась безразличной, но на самом деле следила за каждым шагом Маурицио.
Гуччи перестали поддерживать друг друга, потому потеряли свое семейное дело. А чтобы мы продолжали заниматься своим делом, нам необходима поддержка читателей.