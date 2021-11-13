Овечий нос, Девичий румянец и Зима пожилой горничной — это не новые сериалы, а названия экзотических сортов яблок, граничащих с искусством. Избранное из блога Odd Apples

Узловатый рассет, или Зима пожилой горничной

Эти яблоки были выведены в 1819 году на самом юге Англии. Однако к 1940-м годам сорт почти исчез: из-за специфического внешнего вида их плохо покупали. Британские ботаники-энтузиасты решили сохранить сорт, поэтому он существует до сих пор — хотя найти эти яблоки удается редко.

Рассеты — это подвид яблок, у которых в период созревания трескается кожура. Внешняя непривлекательность компенсируется вкусом: из-за трещин яблоко теряет влагу, и дерево, пытаясь его спасти, направляет к нему больше питательных веществ. Вкус яблок становится более насыщенным и сладким.

«Это как тест Роршаха, который растет на деревьях: кто-то видит в яблоках картошку, кто-то лягушек, кто-то сурового старого соседа, — говорит Уильям Мьюллан. — Когда они растут, кажется, будто эти яблоки обожжены огнем. Поспев, они выглядят, словно уже сгнили. Однако с первым укусом чувствуется, что это совсем не так. Они хрустящие, ароматные, сладкие, с привкусом цитрусов и орешков».

Яблоко Недзвецкого или недзи

Они растут в горных районах Казахстана, Кыргызстана и Китая. Яблоки с темно-красной мякотью в начале 1890-х заметил российский юрист Владислав Недзвецкий, которого власти сослали в горные районы Кыргызстана. Недзвецкий передал семена немецкому ботанику Нильсу Гансену, и через того сорт распространился по миру. Недзи — родственники большинства современных сортов яблок с красной или розовой мякотью, однако сами они практически несъедобны.

«Когда кусаешь его, кажется, что ешь кислую вишню», — говорит Мьюллан.

Черный оксфорд, также каменное яблоко и июльское яблоко

Яблоки этого сорта собирают в ноябре, а иногда и в декабре. И после этого едят не сразу: их вкус полноценно проявляется через месяц-другой после сбора урожая. Черный оксфорд долго не портится — урожай может пролежать до июля. Впервые эти яблоки обнаружили в 1790 году в американском штате Мэн. Деревце выросло на огороде кузнеца и прожило 117 лет.

«Этот сорт ― для терпеливых. Подарите этим яблокам-камням месяц в холодильнике, и они смягчатся, а во вкусе проявятся ваниль и сладкая кукуруза», — уверяет Мьюллан.

Овечий нос или Черная матиола

Яблоки этого выведенного три века назад сорта по форме действительно напоминают овечий нос. Другой нетипичный их признак — кожура цвета хвои с металлическим отблеском. Однако вкус у этих яблок бледный, со слабой ноткой свежих трав.

«Зато это замечательное яблоко для соусов!» — утверждает фотограф.

Розовая жемчужина

Этот сорт вывели в 1945 году в Калифорнии. Вкус напоминает грейпфрут, а розовые сегменты мякоти часто образуют странные узоры.

Спрятанная роза

Это яблоко одновременно сладкое и терпкое — продавцы сравнивают его вкус с розовым лимонадом. Сорт обнаружили случайно в 1980-х годах, сорвав яблоко с дерева в американском штате Орегон. Веточки от этой яблони привили к другим. В 1992 году в Соединенных Штатах высадили первый сад исключительно сорта Спрятанная роза.

Яблоко-звезда

Несмотря на необычную форму, эти выведенные еще в 1600-е годы в Швейцарии яблоки среди фермеров непопулярны. Объяснение прагматично: деревья этого сорта плодоносят только раз в два года.

«И жаль, что эти яблоки редко встретишь: их мякоть хрустящая, а во вкусе ощущаются приятные ягодные нотки», — уверяет Мьюллан.

Прозрачные желтые

Это очень нежные и мягкие яблоки с рыхлой мякотью. Они быстро портятся, однако те, кто успеет их попробовать, хвалят сочность и нежный лимонный привкус.

Девичий румянец

Яблоки этого сорта — маленькие, размером с помидор черри. Их часто используют в качестве декора, но и вкус у них тоже приятный — с нотками цветов и ананаса.

Рассет Эгремонт

Назван в честь британского лорда Эгремонта, который и представил эти яблоки в 1872 году. Это один из самых популярных сортов яблок в Британии.

«Эти мои любимые. Окей, яблоко выглядит, как картошка. Но укусите его лишь раз и почувствуете выразительный сладкий вкус, который приведет вас прямо в сердце осени, бросит в кучу сухих опавших листьев и завернет в любимый вязаный свитер», — не сдерживает восторга Мьюллан.

Сам Янг

Когда-то Сам Янг был популярным ирландским столовым сортом, сейчас из-за внешнего вида фермеры уделяют ему меньше внимания. Именно это яблоко еще и повреждено пыльщиком, вредителем, который откладывает личинки под кожурой молодого плода. Вырастая, они прогрызают себе путь вдоль всего яблока — отсюда и два «шрама» на спелом плоде. Впрочем, из-за них он только вкуснее, ведь дерево, пытаясь «полечить» пораженный плод, направляет в него больше питательных веществ.

«Да, это грубое ржавое чудовище напоминает о кровавом ДТП, но на самом деле — это сокровищница ярких оттенков вкуса и сахарных гранул, когда кажется, что ешь апельсиновый мармелад», — говорит автор блога.

Голубой Пирмайн

Голубым сорт назван не из-за цвета его кожицы — она сливово-фиолетовая, а из-за голубого напыления на ней. Такого же, как у голубики или черники. Вкус яблок сложный, с оттенками винограда и дыни. Этот поздний сорт — один из самых древних в США, его вывели еще в 1700-х годах.

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