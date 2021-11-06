70 лет назад состоялась первая официальная трансляция телецентра на Крещатике. Как возрождалось киевское телевидение и появлялись первые «народные» телевизоры — в архивных фото

Весной того же года газеты писали, что «заканчивается сооружение киевского телевизорного центра» и скоро должны приехать специалисты из Ленинграда проверить работу аппаратуры. Развитию помешала немецко-советская война. Здание, в котором работала первая в Киеве телестудия, уничтожили вместе с большей частью Крещатика в сентябре 1941 года.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Тогдашнее телевидение было скорее приложением к радио, изображение было маленькое, примерно 3×4 сантиметра, и низкого качества. Да и позволить себе такую «приставку» к радиоприемнику могли далеко не все. Поэтому аудитория первых телетрансляций в Киеве состояла из нескольких десятков человек.

Первый в Киеве прямой телеэфир прошел еще 1 февраля 1939 года. Телетрансляцию вели из миниатюрной студии, оборудованной в здании радиокомитета на углу Крещатика и улицы 25 Октября — современной Институтской. Передача продолжалась 40 минут, все это время показывали портрет партийного деятеля Серго Орджоникидзе с разными титрами.

После войны тогдашний глава УССР Никита Хрущев решил построить в Киеве новый телецентр. Он упросил Сталина выделить деньги на строительство еще осенью 1945 года. Но ждать своей очереди Киеву пришлось до 1948 года, пока не возобновило прерванную войной работу ленинградское телевидение. В послевоенные годы первым в Киеве восстанавливался Крещатик. Здесь Хрущев лично и выбрал место для строительства первого в Украине телевизионного центра.

Строительство нового телецентра на Крещатике в Киеве, 1949—1950 годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Строить телецентр начали в 1949 году ударными темпами. Первые кирпичи закладывали еще пленные немецкие солдаты, затем их заменили строители из треста «Крещатикстрой». «Место для этого было выбрано удивительно неудачное: в самом центре столицы, на крутом склоне, на местах развалин капитальных зданий еще дореволюционных времен. Строители должны были обустраивать фундаменты почти двадцатиметровой глубины, и это практически без соответствующей техники, ручным трудом», — вспоминал один из тогдашних технических руководителей аппаратно-студийного комплекса Юрий Омельяненко.

Вид здания и вышки телевизионного центра в Киеве, 8 февраля 1952 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Строили масштабный комплекс с двумя телевизионными павильонами — студиями «А» и «Б», на 270 и 150 квадратных метров соответственно. Позади телецентра на улице Малоподвальной (сейчас Бориса Гринченко) построили телебашню высотой 192 метра. «Когда шло строительство, не было дня, чтобы я не был в ЦК партии или в Совете министров. Ежедневно отчитывался», — вспоминал куратор строительства и будущий первый директор телецентра Константин Алексеев.

Здание телецентра по улице Крещатик, 26, в Киеве, 1 сентября 1952 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Вид с улицы Институтской на площадь Калинина (сейчас Майдан Незалежности), на заднем плане вышка Киевского телецентра, 25 мая 1955 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

К 1951 году была готова первая очередь телецентра — студия «Б» и телевышка. Партийное руководство намекнуло, что было бы неплохо уже запустить трансляцию к главному советскому празднику — 7 ноября. Назначили первую трансляцию на 6 ноября — показ фильма «Великое зарево», где главными действующими лицами были Ленин и Сталин.

Но за день до этого, 5 ноября, сотрудники телестудии устроили тестовый показ. Для этого развезли телевизоры родственникам и знакомым по разным уголкам Киева. Потом с ними созванивались и по их отзывам о качестве изображения настраивали передатчик. «У нас был единственный «контрольный» фильм «Алитет уходит в горы» (о революционной борьбе жителей Чукотки), да еще с наизнанку намотанной пленкой — Алитет и его собаки все время пятились. Мы остановились, перемотали кинопленку и снова начали передачу. Минут через десять обзвонили контрольные точки — всюду все видели изображение. После этого я решился доложить руководству», — вспоминал Юрий Омельяненко. На следующий день Киевский телецентр начал свою первую официальную трансляцию с фильма «Великое зарево», а 7 ноября впервые транслировал в прямом эфире демонстрацию и военный парад на Крещатике.

Группа операторов у пульта управления на Киевской телестудии, 27 января 1952 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Поначалу трансляции проводили два раза в неделю. Передавали концерты, документальные и художественные фильмы. Первые «народные» черно-белые телевизоры с небольшим экраном, вроде «КВН-49» или «Ленинград-Т2», считались предметом роскоши. Стоили они около 1 200 рублей — примерно две средние зарплаты. Кроме того, до 1962 года любой радио- и телеприемник в СССР нужно было регистрировать по месту проживания, а за пользование платить дополнительный сбор около 10 рублей в месяц.

Жители села Чигиринского Кировоградской области смотрят передачу из Киевского телецентра, в помещении местного радиотрансляционного узла, где установлен телевизор «Ленинград-Т2», 1954 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Семья и соседи тракториста колхоза «Жовтень» Марьинского района Сталинской (сейчас Донецкой) области Никиты Гончаренко смотрят передачу по телевизору «Львов», 28 августа 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Но телеаудитория росла. Если в начале 1951-го в Киеве насчитывалось около 600 телевизоров, то через два года их было уже более семи тысяч. В этом же, 1953 году, полностью закончили строительство Киевского телецентра. Через год появилась передвижная телестанция, которая выезжала на улицы Киева для трансляций и репортажей с места событий.

Передвижная телестанция Киевского телецентра на улицах Киева, 1961 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Постепенно расширялся и спектр программ. Сначала появились дикторские объявления и короткие студийные вставки, затем полноценные информационные выпуски под названием «Телевизионный киножурнал» и студийные передачи. Причем до середины 1960-х телевещание происходило только в прямом эфире.

Специальный выпуск передачи Киевской телестудии, февраль 1960 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Рабочий момент передачи на студии Киевского телецентра, 8 февраля 1961 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Технической особенностью Киевского телецентра стало то, что он был оснащен оборудованием исключительно советского производства. Для телецентров в Москве и Ленинграде еще успели закупить оборудование американской фирмы Radio Corporation of America. Но пока строили телецентр на Крещатике, между СССР и Западом началась холодная война, так что пришлось тестировать собственную телетехнику.

Прием прямой передачи из Владивостока с помощью спутника «Молния-1» на Киевском телецентре, 27 апреля 1965 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В следующие 15—20 лет телецентры открывались в Харькове, Донецке, Одессе, Львове, Днепропетровске (сейчас Днепр), Луганске, Симферополе, Запорожье, Херсоне, Николаеве, Сумах, Черновцах, Кировограде (сейчас Кропивницкий), Ужгороде и других городах. А счет телевизоров уже пошел на миллионы.

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