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Украиноязычного контента на Netflix становится все больше. Что уже можно посмотреть в украинском дубляже — двадцать фильмов и сериалов

Автор:
Виктория Покатилова
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:
Украиноязычного контента на Netflix становится все больше. Что уже можно посмотреть в украинском дубляже — двадцать фильмов и сериалов

«Бабель»

Первого октября 2021 Netflix запустил украинскую версию своего сервиса и анонсировал, что значительная часть его контента будет дублироваться на украинском языке. Раньше реплики, например, Елизаветы II из популярной «Короны» или шахматистки Элизабет Гармон из «Ферзевого гамбита» могли быть на украинском только в субтитрах. А полноценные дубляжи сериалов были редкостью. Теперь украинский язык — среди 30 официальных языков Netflix. За первый месяц локализации на стриминге появилось немало украиноязычного контента. «Бабель» рассказывает, какие сериалы и фильмы уже можно посмотреть в эти выходные на украинском, кто делает дубляж и расширяет этот ассортимент ежедневно.

СЕРИАЛЫ NETFLIX НА УКРАИНСКОМ

«Академия Амбрелла»

The Umbrella Academy, 2 сезона, на украинском с 29 октября 2021

Адаптированный сюжет комиксов о семи героях со сверхспособностями, которые должны спасти мир от апокалипсиса. Более 30 лет назад каждый из них родился от разных женщин, не подозревавших о беременности. Детей усыновил миллиардер и воспитал из них борцов с преступностью. Но когда отец умирает, у героев появляется новая миссия и они сталкиваются с новыми опасностями взрослого мира.

«Бумажный дом»

Money Heist, 5 сезонов, на украинском с 1 октября 2021

Испанский сериал об ограблении, первые два сезона которого рассказывают о хронологии нападения на королевский монетный двор. Невиданный ранее план ограбления придумывает загадочный Профессор, собирающий команду опытных грабителей. Цель воров — остаться героями в глазах общества и выбраться из монетного двора с парой миллиардов евро добычи. Однако на их пути становятся не только отряды полиции, но и любовь, жажда наживы и смерть.

«Бриджертоны»

Bridgerton, 1 сезон, на украинском с 17 июля 2021

Сюжет, пронизанный атмосферой Англии XIX века, эпохи Регентства — балов, азартных игр и придворных интриг. И среди этого круговорота разврата и гуляний живет семья главных героев, чья основная цель — удачно выдать замуж четырех дочерей и пристроить в высшем обществе столько же сыновей. Однако успех овдовевшей леди Вайолет и ее детей зависит от сплетен, тайн и заговоров в придворных кругах.

«Половое воспитание»

Sex Education, 3 сезона, на украинском с 17 июля 2021

Ситуации, в которые попадают одноклассники главного героя Отиса Милберна, — будничные проблемы подростков: первая любовь, секс, мастурбация, принятие себя и откровенность. Все эти вопросы помогает решать Отис, считающий себя психологом. Консультации по сексу приносят деньги, которые Отис делит с напарницей и новой подругой Мэйв. А еще это сериал остроумного юмора и невероятной игры Джиллиан Андерсон.

«Корона»

The Crown, 4 сезона, на украинском с 17 июля 2021

Королева Елизавета II и ее жизненный путь с короной на голове. Монархическая власть и ее традиции в сериале сквозь призму истории раскрывают закулисы идеальной, на первый взгляд, королевской династии Британии. Несмотря на жалобы королевской семьи на выдумки сценаристов в сюжете, в четырех сезонах максимальное внимание уделено деталям и историческим событиям Великобритании от второй половины XX века до начала 90-х годов.

«Ферзевый гамбит»

The Queenʼs Gambit, 1 сезон, на украинском с 8 июля 2021

Наркотики, талант и шахматы — с этого начинается история осиротевшей Элизабет Гармон. Сериал рассказывает, как девушка с уникальными способностями и навыками ставит шах и мат своим соперникам. Но за вспышками фотокамер, деньгами и славой скрываются темные стороны алкоголизма и зависимости, с которыми продолжает бороться главная героиня.

«Очень странные дела»

Stranger Things, 3 сезона, на украинском с 30 сентября 2021

В 1980-е годы по-настоящему странные дела творятся в городке Гокинз. Сначала исчезает 12-летний мальчик, которого отчаянно ищут друзья-подростки. После этого в городе появляется девочка, владеющая телекинезом. И команда главных героев решает найти своего друга и раскрыть тайну его исчезновения.

«Озарк»

Ozark, 3 сезона, на украинском с 23 июля 2021

В небольшой городок у озера Озарк приезжает чикагский финансист с семьей. Его задача здесь, в глуши и единении с природой, заниматься «черными» деньгами наркокартеля. Под пристальным наблюдением ФБР главный герой Марти Берд ищет, через какие структуры проводить миллионы наркотрафика. Ему пригодятся местный стрип-клуб и церковь. Подогревают сюжет постоянные интриги, трупы, зарытые на заднем дворе, и тайны семьи главного героя, которые постепенно раскрываются.

Еще десять сериалов Netflix на украинском

  • «Ведьмак» (2019)

  • «Полуночная месса» (2021)

  • «Тень и кость» (2021)

  • «Леденящие душу приключения Сабрины» (2018)

  • «Голстон» (2021)

  • «Улица светлячков» (2021)

  • «Лакомство» (2021)

  • «Маньяк» (2018)

  • «В ее глазах» (2021)

  • «Джинни и Джорджия» (2021)

«Призраки усадьбы Блай»

The Haunting of Bly Manor, на украинском с 26 октября 2021

Героиня приезжает в старое имение работать гувернанткой, однако ей приходится жить не только с новой семьей, но и с привидениями по соседству. Распространенный мистический сюжет. Но исключительность «Призраков имения Блай» уже не раз отмечали критики и сами зрители Netflix — сегодня это один из главных хоррор-хитов платформы. Сериал не только о тайнах дома, но и о секретах главной героини, разгадку которых следует искать в ее прошлом.

«Любовь, смерть и роботы»

Love, Death & Robots, 2 сезона, на украинском с 30 октября 2021

Анимационный сериал-антология, сочетающий не связанные между собой новеллы. Но вместе они ставят под вопрос моральные ценности человеческого будущего. Короткие эпизоды рассказывают футуристические истории героев, которые сталкиваются с выбором между любовью и деньгами, славой и нравственным упадком, смертью и вечной жизнью.

ФИЛЬМЫ NETFLIX НА УКРАИНСКОМ

«Армия воров»

Army of Thieves, режиссер — Зак Снайдер, на украинском с 29 октября 2021

Сейчас этот фильм — первый в рейтинге популярнейших лент в Украине на платформе. Фильм является приквелом к зомби-боевику «Армия мертвецов», вышедшему на украинском в мае 2021 года. Сюжет закручен вокруг серии ограблений таинственных сейфов, за которыми охотится группа похитителей во главе с Гвенделин и Гансом Вагнером. Ограбление им нужно совершить прямо во время нападения зомби.

«За границей»

Outside the Wire, режиссер — Микаэль Гофстрем, на украинском с 15 января 2021

Первая полнометражка Netflix, которую дублировали на украинском. Американский научно-фантастический фильм рассказывает о недалеком будущем. Главный герой актера Энтони Маки — офицер-андроид, который должен спасти мир от глобальной катастрофы. Часть съемок проходили в Украине.

«Не спать»

Awake, режиссер — Марк Расо, на украинском с 9 июня 2021

Из-за таинственной катастрофы вся электроника на Земле вышла из строя, а люди лишились возможности засыпать. Главная героиня — бывшая военнослужащая Джил — пытается спасти дочь, которая единственная из всех может уснуть. Но эта девочка интересует и некие таинственные силы.

«Пара на праздники»

Holidate, режиссер — Джон Уайтселл, на украинском с 16 апреля 2021

Американская романтическая комедия об эксперименте двух энтузиастов. Они не знакомы, но убеждены, что смогут поддерживать платонические отношения без романтики круглый год — вплоть до зимних праздников. Но чувства решают за них.

«Загадочное убийство»

Murder Mystery, режиссер — Кайл Ньюачек, на украинском с 3 марта 2021

Семейная пара в исполнении Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон попадает в серьезные неприятности: романтический круиз на яхте превратился в кровавую резню. В убийствах богатых жертв обвиняют главных героев. Теперь нью-йоркский полицейский и его жена-парикмахер должны выбраться из ловушки.

«Женщина в окне»

Woman in the Window, режиссер — Джо Райт, на украинском с 14 мая 2021

Психологический триллер о детском психологе Анне Фокс, страдающей страхом открытого пространства — агорафобией. Ее обычный день проходит дома, подальше от больших улиц, а главное ее хобби — наблюдение за соседями через окно. Однажды она становится свидетелем убийства. Полиция не верит сообщению Анны, и она начинает собственное расследование.

«Кислород»

Oxygen, режиссер — Александр Ажа, на украинском с 12 мая 2021

Научно-фантастический фильм о женщине, которая очнулась в закрытой криокапсуле. Она почти ничего не помнит — даже свое имя, и не понимает, где она и что случилось. Единственный источник информации — искусственный интеллект МИЛО, который не спешит рассказывать женщине все. Взаимодействуя с МИЛО, героиня пытается понять, что произошло.

«Будка поцелуев»

The Kissing Booth, режиссер: Винс Марчелло, на украинском с 19 апреля 2021

Романтическая комедия об истории любви между двумя друзьями детства, чьи судьбы переплелись удивительным образом. Сюжет о школьной жизни подростков с ее классическими проблемами: влюбленность, буллинг, поиски себя и «своих» людей.

Еще десять фильмов Netflix на украинском

  • «Сила грома» (2021)

  • «Семья Виллоуби» (2020)

  • «День «да» (2021)

  • «Жажда смерти» (2018)

  • «Улица страха» (2021)

  • «Последний наемник» (2021)

  • «Громкий дом» (2021)

  • «Кейт» (2021)

  • «Горькая месть» (2021)

  • «Чувствуй ритм» (2020)

«Бунтарка»

Moxie, режиссер — Эми Полер, на украинском с 14 мая 2021

Тихая и застенчивая школьница устала от грязных шуток и плохого отношения к девушкам в своей школе. Вдохновляясь мятежным прошлым своей мамы и поддержкой подруги, она начинает издавать анонимный журнал с критикой школьных порядков. Постепенно журнал меняет всю школу.

«Энола Голмс»

Enola Holmes, режиссер — Гэри Брэдбир, на украинском с 9 июня 2021

Новое прочтение истории Артура Конана Дойля о Шерлоке Холмсе. На первый план выходит младшая сестра известного детектива Энола, которая ищет свою мать в викторианском Лондоне. Сам Шерлок и его старший брат Майкрофт тоже появятся, но основную тайну придется разгадывать их сестре.

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