Украиноязычного контента на Netflix становится все больше. Что уже можно посмотреть в украинском дубляже — двадцать фильмов и сериалов

СЕРИАЛЫ NETFLIX НА УКРАИНСКОМ

Кто занимается украинским дубляжом Netflix? Дубляжом занимаются две студии: Postmodern Production и «Так Надо Продакшн». Это команды, которые уже более десятка лет дарят голоса фильмам от Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Brothers и 20th Century Fox. За продукты Netflix они взялись еще до запуска адаптированной платформы — в начале 2021 года. Так, голос Екатерины Брайковской, знакомій нам по озвучке Харли Квинн, получила героиня сериала Netflix «Половое воспитание» Мэйв Вайли. А главныій герой этого же сериала — Отис Милберн — «заговорил» известным нам годами голосом Человека-паука в исполнении Руслана Драпалюка. На сегодня украинский дубляж уже есть в 73 продуктах Netflix.

«Академия Амбрелла»

The Umbrella Academy, 2 сезона, на украинском с 29 октября 2021

Адаптированный сюжет комиксов о семи героях со сверхспособностями, которые должны спасти мир от апокалипсиса. Более 30 лет назад каждый из них родился от разных женщин, не подозревавших о беременности. Детей усыновил миллиардер и воспитал из них борцов с преступностью. Но когда отец умирает, у героев появляется новая миссия и они сталкиваются с новыми опасностями взрослого мира.

«Бумажный дом»

Money Heist, 5 сезонов, на украинском с 1 октября 2021

Испанский сериал об ограблении, первые два сезона которого рассказывают о хронологии нападения на королевский монетный двор. Невиданный ранее план ограбления придумывает загадочный Профессор, собирающий команду опытных грабителей. Цель воров — остаться героями в глазах общества и выбраться из монетного двора с парой миллиардов евро добычи. Однако на их пути становятся не только отряды полиции, но и любовь, жажда наживы и смерть.

«Бриджертоны»

Bridgerton, 1 сезон, на украинском с 17 июля 2021

Сюжет, пронизанный атмосферой Англии XIX века, эпохи Регентства — балов, азартных игр и придворных интриг. И среди этого круговорота разврата и гуляний живет семья главных героев, чья основная цель — удачно выдать замуж четырех дочерей и пристроить в высшем обществе столько же сыновей. Однако успех овдовевшей леди Вайолет и ее детей зависит от сплетен, тайн и заговоров в придворных кругах.

«Половое воспитание»

Sex Education, 3 сезона, на украинском с 17 июля 2021

Ситуации, в которые попадают одноклассники главного героя Отиса Милберна, — будничные проблемы подростков: первая любовь, секс, мастурбация, принятие себя и откровенность. Все эти вопросы помогает решать Отис, считающий себя психологом. Консультации по сексу приносят деньги, которые Отис делит с напарницей и новой подругой Мэйв. А еще это сериал остроумного юмора и невероятной игры Джиллиан Андерсон.

«Корона»

The Crown, 4 сезона, на украинском с 17 июля 2021

Королева Елизавета II и ее жизненный путь с короной на голове. Монархическая власть и ее традиции в сериале сквозь призму истории раскрывают закулисы идеальной, на первый взгляд, королевской династии Британии. Несмотря на жалобы королевской семьи на выдумки сценаристов в сюжете, в четырех сезонах максимальное внимание уделено деталям и историческим событиям Великобритании от второй половины XX века до начала 90-х годов.

«Ферзевый гамбит»

The Queenʼs Gambit, 1 сезон, на украинском с 8 июля 2021

Наркотики, талант и шахматы — с этого начинается история осиротевшей Элизабет Гармон. Сериал рассказывает, как девушка с уникальными способностями и навыками ставит шах и мат своим соперникам. Но за вспышками фотокамер, деньгами и славой скрываются темные стороны алкоголизма и зависимости, с которыми продолжает бороться главная героиня.

«Очень странные дела»

Stranger Things, 3 сезона, на украинском с 30 сентября 2021

В 1980-е годы по-настоящему странные дела творятся в городке Гокинз. Сначала исчезает 12-летний мальчик, которого отчаянно ищут друзья-подростки. После этого в городе появляется девочка, владеющая телекинезом. И команда главных героев решает найти своего друга и раскрыть тайну его исчезновения.

«Озарк»

Ozark, 3 сезона, на украинском с 23 июля 2021

В небольшой городок у озера Озарк приезжает чикагский финансист с семьей. Его задача здесь, в глуши и единении с природой, заниматься «черными» деньгами наркокартеля. Под пристальным наблюдением ФБР главный герой Марти Берд ищет, через какие структуры проводить миллионы наркотрафика. Ему пригодятся местный стрип-клуб и церковь. Подогревают сюжет постоянные интриги, трупы, зарытые на заднем дворе, и тайны семьи главного героя, которые постепенно раскрываются.

Еще десять сериалов Netflix на украинском «Ведьмак» (2019)

«Полуночная месса» (2021)

«Тень и кость» (2021)

«Леденящие душу приключения Сабрины» (2018)

«Голстон» (2021)

«Улица светлячков» (2021)

«Лакомство» (2021)

«Маньяк» (2018)

«В ее глазах» (2021)

«Джинни и Джорджия» (2021)

«Призраки усадьбы Блай»

The Haunting of Bly Manor, на украинском с 26 октября 2021

Героиня приезжает в старое имение работать гувернанткой, однако ей приходится жить не только с новой семьей, но и с привидениями по соседству. Распространенный мистический сюжет. Но исключительность «Призраков имения Блай» уже не раз отмечали критики и сами зрители Netflix — сегодня это один из главных хоррор-хитов платформы. Сериал не только о тайнах дома, но и о секретах главной героини, разгадку которых следует искать в ее прошлом.

«Любовь, смерть и роботы»

Love, Death & Robots, 2 сезона, на украинском с 30 октября 2021

Анимационный сериал-антология, сочетающий не связанные между собой новеллы. Но вместе они ставят под вопрос моральные ценности человеческого будущего. Короткие эпизоды рассказывают футуристические истории героев, которые сталкиваются с выбором между любовью и деньгами, славой и нравственным упадком, смертью и вечной жизнью.

ФИЛЬМЫ NETFLIX НА УКРАИНСКОМ

«Армия воров»

Army of Thieves, режиссер — Зак Снайдер, на украинском с 29 октября 2021

Сейчас этот фильм — первый в рейтинге популярнейших лент в Украине на платформе. Фильм является приквелом к зомби-боевику «Армия мертвецов», вышедшему на украинском в мае 2021 года. Сюжет закручен вокруг серии ограблений таинственных сейфов, за которыми охотится группа похитителей во главе с Гвенделин и Гансом Вагнером. Ограбление им нужно совершить прямо во время нападения зомби.

«За границей»

Outside the Wire, режиссер — Микаэль Гофстрем, на украинском с 15 января 2021

Первая полнометражка Netflix, которую дублировали на украинском. Американский научно-фантастический фильм рассказывает о недалеком будущем. Главный герой актера Энтони Маки — офицер-андроид, который должен спасти мир от глобальной катастрофы. Часть съемок проходили в Украине.

«Не спать»

Awake, режиссер — Марк Расо, на украинском с 9 июня 2021

Из-за таинственной катастрофы вся электроника на Земле вышла из строя, а люди лишились возможности засыпать. Главная героиня — бывшая военнослужащая Джил — пытается спасти дочь, которая единственная из всех может уснуть. Но эта девочка интересует и некие таинственные силы.

«Пара на праздники»

Holidate, режиссер — Джон Уайтселл, на украинском с 16 апреля 2021

Американская романтическая комедия об эксперименте двух энтузиастов. Они не знакомы, но убеждены, что смогут поддерживать платонические отношения без романтики круглый год — вплоть до зимних праздников. Но чувства решают за них.

«Загадочное убийство»

Murder Mystery, режиссер — Кайл Ньюачек, на украинском с 3 марта 2021

Семейная пара в исполнении Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон попадает в серьезные неприятности: романтический круиз на яхте превратился в кровавую резню. В убийствах богатых жертв обвиняют главных героев. Теперь нью-йоркский полицейский и его жена-парикмахер должны выбраться из ловушки.

«Женщина в окне»

Woman in the Window, режиссер — Джо Райт, на украинском с 14 мая 2021

Психологический триллер о детском психологе Анне Фокс, страдающей страхом открытого пространства — агорафобией. Ее обычный день проходит дома, подальше от больших улиц, а главное ее хобби — наблюдение за соседями через окно. Однажды она становится свидетелем убийства. Полиция не верит сообщению Анны, и она начинает собственное расследование.

«Кислород»

Oxygen, режиссер — Александр Ажа, на украинском с 12 мая 2021

Научно-фантастический фильм о женщине, которая очнулась в закрытой криокапсуле. Она почти ничего не помнит — даже свое имя, и не понимает, где она и что случилось. Единственный источник информации — искусственный интеллект МИЛО, который не спешит рассказывать женщине все. Взаимодействуя с МИЛО, героиня пытается понять, что произошло.

«Будка поцелуев»

The Kissing Booth, режиссер: Винс Марчелло, на украинском с 19 апреля 2021

Романтическая комедия об истории любви между двумя друзьями детства, чьи судьбы переплелись удивительным образом. Сюжет о школьной жизни подростков с ее классическими проблемами: влюбленность, буллинг, поиски себя и «своих» людей.

Еще десять фильмов Netflix на украинском «Сила грома» (2021)

«Семья Виллоуби» (2020)

«День «да» (2021)

«Жажда смерти» (2018)

«Улица страха» (2021)

«Последний наемник» (2021)

«Громкий дом» (2021)

«Кейт» (2021)

«Горькая месть» (2021)

«Чувствуй ритм» (2020)

«Бунтарка»

Moxie, режиссер — Эми Полер, на украинском с 14 мая 2021

Тихая и застенчивая школьница устала от грязных шуток и плохого отношения к девушкам в своей школе. Вдохновляясь мятежным прошлым своей мамы и поддержкой подруги, она начинает издавать анонимный журнал с критикой школьных порядков. Постепенно журнал меняет всю школу.

«Энола Голмс»

Enola Holmes, режиссер — Гэри Брэдбир, на украинском с 9 июня 2021

Новое прочтение истории Артура Конана Дойля о Шерлоке Холмсе. На первый план выходит младшая сестра известного детектива Энола, которая ищет свою мать в викторианском Лондоне. Сам Шерлок и его старший брат Майкрофт тоже появятся, но основную тайну придется разгадывать их сестре.

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