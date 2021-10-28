Сколько человек в Украине умерли за последние сутки от ковида? 573 — считаем в кремациях

В Украине на утро 28 октября установили новый рекорд по вакцинации от коронавируса — почти 292 тысяч человек. Первую дозу получили 212 тысяч человек, а вторую — 79 тысяч. Минздрав напоминает, что 94 процента госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные. Есть и другой рекорд — 26 071 новый заболевший за сутки, в больницы попали 5 366 человек. За среду, 27 октября, от коронавируса умерли 573 человека. Чтобы их всехх кремировать, придется 12 дней подряд сжигать по 50 тел в сутки.