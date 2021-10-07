В Украине невакцинированный ребенок заболел полиомиелитом. Эту болезнь еще в ХХ веке победили прививками. Болезнь опасная? Заразная? Что теперь будет? Отвечаем на 7 простых вопросов

Что такое полиомиелит?

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание. Его вызывает один из трех типов полиовируса, которые попадают в организм через рот. Их легко подцепить через грязные руки. Возбудитель болезни «живет» в носовых, ротовых выделениях и фекалиях больного человека.

Чем он так опасен?

Попав в организм, вирус размножается в пищеварительном тракте. В 98 процентах случаев полиомиелит проходит в легкой форме — без симптомов или с незначительными проявлениями, напоминающими симптомы других вирусных болезней.

Однако иногда вирус попадает в кровь и поражает нервную систему. Он атакует моторные нейроны, отвечающие за координацию движений и поддержание мышечного тонуса.

В результате мышцы теряют способность нормально функционировать.

Это приводит к состоянию, известному как острый вялый паралич. Чаще всего у больных парализует мышцы ног, реже — рук. Иногда возникает масштабный паралич, когда у человека парализует туловище, мышцы грудной клетки и живота. В тяжелых случаях полиовирус атакует моторные нейроны ствола мозга — после этого человек не может самостоятельно дышать, нормально глотать и говорить.

Схематическое изображение полиовируса.

Кому грозит?

Полиомиелитом можно заболеть в любом возрасте, но чаще всего он поражает детей в возрасте до пяти лет.

Откуда полиомиелит вообще взялся? Когда его впервые зафиксировали?

Люди болели полиомиелитом в течение тысяч лет — древние барельефы свидетельствуют о том, что случаи заболевания могли быть еще в Древнем Египте. Однако первые крупные вспышки заболевания начали фиксировали только в XIX веке.

Причина увеличения заболеваемости заключалась, как ни парадоксально, в том, что люди стали больше соблюдать правила гигиены. Ведущая теория звучит так: в прошлом младенцы болели полиомиелитом вскоре после рождения, но их иммунная система содержала много материнских антител и с легкостью побеждала болезнь. Однако из-за улучшения санитарных условий инфицирование полиомиелитом «откладывалось» до тех пор, когда человек становился более уязвим к болезни.

Пик заболеваемости полиомиелитом пришелся на 1950-е годы прошлого века. Если в 1916 году в США было 27 тысяч случаев заболевания, то в 1952 году — почти 58 тысяч. Росло количество случаев болезни и в СССР. В 1950 году в стране зарегистрировали 2 500 заболевших, в 1958-м — 22 тысячи.

Многие больные оставались частично или полностью парализованными. Одной из самых известных жертв болезни стал американский президент Франклин Рузвельт — переболев полиомиелитом, он потерял способность ходить.

Чтобы спасти жизни тех, кто не мог дышать самостоятельно, в 1920-х годах в США создали специальные «железные легкие». Большинство больных полиомиелитом проводили в таких «легких» две недели, некоторые — всю жизнь.

Медсестра держит ребенка, родившегося в «железных легких». Лос-Анджелес, 1951 год.

А есть ли какие-то лекарства?

Нет, только вакцина. Первая вакцина от полиомиелита появилась в 1950-х. Ее разработал американский вирусолог Джонас Солк. Это была инактивированная вирусная вакцина — она содержала «мертвый» вирус. Вакцину вводили классическим методом — с помощью инъекции. В феврале 1954 года ею начали вакцинировать школьников. Препарат оказался эффективным — уже к 1957 году заболеваемость в США сократилась в десять раз.

Вскоре еще одну вакцину от полиомиелита разработал американский иммунолог Альберт Сейбин. В отличие от препарата Солка она содержала не «мертвый», а ослабленный вирус, и была в форме питьевых капель.

В 1959 году СССР провакцинировал ею шесть миллионов человек. В 1961 году вакцину начали использовать в США. Она показала почти 100-процентную эффективность и в итоге вытеснила препарат Солка. Три дозы вакцины дети должны получить еще в первые полгода жизни.

Какая ситуация с полиомиелитом сейчас?

За последние полвека человечеству удалось почти полностью избавиться от болезни благодаря вакцинам. С 1988 года число случаев заболевания полиомиелитом в мире уменьшилось более чем на 99 процентов. В 2019 году зафиксировали всего 176 случаев болезни. Сейчас вирус активно циркулирует в двух странах — Афганистане и Пакистане. Иногда распространяется на соседние. В 2020 году вспышка болезни произошла в Таджикистане.

Когда заболевание последний раз фиксировали в Украине?

В 2015 году у двух детей на Закарпатье. Это стало первым случаем заболевания с 2006 года, однако тогда вспышки удалось избежать. В последующие годы медики несколько раз предупреждали, что уровень вакцинации населения против полиомиелита недостаточный. По данным Минздрава, за 8 месяцев 2021 года в Украине от полиомиелита провакцинировали всего 53 процента детей в возрасте до одного года.

Женщина в одной из модификаций «железных легких», предназначенной для транспортировки больных полиомиелитом. Бостон, 1949 год.

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