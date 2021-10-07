Видели новый фильм о Джеймсе Бонде? А знаете, кто был прототипом агента 007? Сербский шпион Душко Попов. Он дезинформировал нацистов, заводил романы со звездами Голливуда и очень любил спорткары

Роман об элитном шпионе стал сенсацией. Исполненный экшена, интриг, невероятных шпионских устройств и красивых женщин, он моментально стал международным бестселлером. На волне успеха Флеминг написал еще 13 книг — начиная с 1953 года они разошлись тиражом в более чем 100 миллионов копий. О Джеймсе Бонде сняли 25 фильмов с семью разными актерами в главной роли.

Ян Флеминг написал первый роман за несколько недель. В январе 1952 года он был в отпуске на Ямайке. Однажды утром, чтобы отвлечься от мыслей о предстоящем браке, сел за старую печатную машинку и написал первое предложение «Казино «Рояль». Месяц спустя книга об агенте Секретной разведывательной службы Великобритании Джеймсе Бонде, имеющем лицензию убивать, была завершена.

Британский писатель и создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг позирует на фоне картин, на основе которых создали обложки к двум его книгам, 1960-е годы.

Свое имя агент 007 получил от реального человека, но настоящий Джеймс Бонд не работал на МИ-6 и даже не был военным. Он занимался орнитологией. В детстве Флеминг увлекался наблюдением за птицами и читал книгу Birds of the West Indies, автором которой и был Джеймс Бонд.

Имя ученого нравилось автору «бондианы», потому что было простым: «Я хотел самое простое, скучное, обычное имя, которое только можно найти. Джеймс Бонд было гораздо лучшим [именем], чем что-то поинтереснее, вроде Перрегрине Каррутерса», — говорил Флеминг.

Образ агента Флеминг создал на основе «секретных агентов и коммандос, которых встретил во время войны». Во время Второй мировой Флеминг был личным помощником тогдашнего шефа разведки британского Королевского флота, контр-адмирала Джона Годфри. На эту должность Флеминга, который до этого работал журналистом, взяли благодаря личным качествам. Годфри имел репутацию довольно резкого человека, с которым сложно найти общий язык. Харизматичный Флеминг был посредником для общения с другими департаментами. Это дало ему доступ ко всем британским разведывательным сервисам — Секретной разведывательной службе, более известной как МИ-6, Управлению специальных операций, британской контрразведке МИ-5 и Штабу межвойсковых операций.

Флеминг общался со многими шпионами. Черты каждого из них могли в определенной степени отразиться в Бонде. Исследователи говорят, что у Джеймса Бонда было много черт и самого Яна Флеминга. Однако больше всего легендарного шпиона напоминает разведчик сербского происхождения Душан Попов. Он работал на немецкий абвер и британскую МИ-6, разговаривал на пяти языках — сербском, итальянском, немецком, французском и английском, любил спорткары, женщин и азартные игры.

Душан «Душко» Попов, 1 января 1940. Wikimedia

Душан «Душко» Попов родился 10 июля 1912 года в небольшом городке Титель на юге Австро-Венгерской империи. Сейчас это территория Сербии. Он происходил из состоятельной сербской семьи. Дедушка Душана был банкиром. Семье принадлежало много заводов, шахт и сетей магазинов. Во время Первой мировой войны у Душана и его братьев Иво и Владана было счастливое детство. Летом они отдыхали в Дубровнике. Зимой жили в роскошном поместье в Белграде. Попов учился в лучших школах Лондона и Парижа. Получил высшее образование в Белграде — по специальности он был юристом. В 1936 году, уже после того как к власти в Германии пришел Гитлер, Душан поехал во Фрайбургский университет писать докторскую диссертацию по праву.

Там он встретил сына гамбургского судовладельца Иоганна «Джонни» Йебсена. У Попова и Йебсена было много общего. Оба были состоятельными, любили спорткары, женщин и ненавидели нацистов. Они демонстративно посещали еврейские кафе и не боялись противоречить идеологии нацистской Германии. «Душан ненавидел нацистов. Он не был немцем, потому верил, что не имеет никаких обязательств ни перед Гитлером, ни перед этим государством», — писал в своей книге Into the Lionʼs Mouth британский историк Ларри Лофтис.

После того как Душан произнес в студенческом клубе очередную демократическую речь, им заинтересовалось гестапо. В 1937 году, через день после того как Попов получил докторскую степень, его арестовали. Гестаповцы считали, что Душко — коммунист.

Попов провел в тюрьме восемь дней и вышел на свободу только благодаря связям отца. Узнав об аресте сына, Милорад Попов попросил о помощи нескольких чиновников в правительстве тогдашней Югославии. К президенту Рейхстага Герману Герингу лично обратился югославский премьер. Душана освободили при условии, что он покинет Германию в течение суток. На следующий день он уехал в Швейцарию.

Портрет Германа Геринга, созданный к его 52-летию. Wikimedia

Следующие несколько лет Душан работал юристом в Дубровнике. Но в феврале 1940-го, уже после начала Второй мировой войны, неожиданно получил телеграмму от своего немецкого друга Джонни. Тот предлагал увидеться в Белграде.

Встреча была странной. Джонни заметно нервничал, а потом признался, что ему нужна услуга. Он попросил Душана помочь получить югославскую лицензию на то, чтобы переправить несколько немецких кораблей в обход военно-морской блокады Триеста.

Когда друзья снова встретились через несколько недель, Джонни признался, что работает на немецкую разведку. Он не стал нацистом и не питал теплых чувств к Гитлеру, однако сотрудничество с гитлеровским правительством помогало ему поддерживать семейный бизнес на плаву.

Он попросил Попова еще об одной услуге — помочь составить список коллаборационистов, с которыми можно будет связаться, когда Германия захватит Францию. А еще пригласил Душана работать на абвер — мол, «лучший способ победить что-то, это сделать это изнутри».

Попов думал над предложением несколько дней. Он собрал для Джонни всю необходимую информацию, но передал копии файлов в британское посольство в Белграде.

Там Душана поблагодарили и отправили в «паспортный отдел», оказавшийся штабом МИ-6. Британцы два дня допрашивали Попова, чтобы выяснить, не работает ли он в интересах немецкой разведки.

Затем — предложили ему работу тайного агента. Душан должен был сотрудничать с абвером и передавать британцам всю информацию о планах немцев. Серб согласился и уговорил на сотрудничество с МИ-6 Йебсена. Вскоре после этого два товарища встретились с немецким куратором Джонни — Эрнстом Мюцингером.

Британское удостоверение Душана Попова, выданное в феврале 1941 года.

Душан Попов не имел военного образования, однако был перспективным агентом — во-первых, он знал много языков, во-вторых, имел много денег и контактировал с влиятельными людьми по всему миру. В абвере согласились платить щедрую зарплату и пошли на уступки — Попов и Мюцингер договорились, что агент не будет участвовать в миссиях, которые могут хоть как-то навредить Югославии.

Вскоре после этого Душан Попов начал карьеру двойного агента. Немцы дали ему кодовое имя «Иван». Британцы называли его «Молнией», позже агент стал более известным под другим позывным — «Трицикл». Некоторые историки говорят, что его так прозвали за то, что он руководил группой из нескольких двойных агентов. Другие считают, что из-за любви к сексу с двумя женщинами одновременно.

Первым заданием, которое дали Душану немцы, было собрать информацию об обороноспособности Великобритании. Шпион должен был узнать, какие типы оружия производят на заводах, расположенных в нескольких британских городах — Уэйбридже, Вулверхэмптоне и Дартфорде. А еще — узнать, сколько эскадрилий истребителей Supermarine Spitfire и Hawker Hurricane входят в состав британских воздушных сил. Сотрудники МИ-6 подготовили в ответ на все это довольно правдивую дезинформацию. Немцы расценили операцию как успех и направили Попова в Португалию.

Во время Второй мировой эта страна придерживалась нейтралитета, там было много британских, советских и немецких шпионов. Душан жил в Лиссабоне, выдавая себя за богатого, беззаботного плейбоя. Он ходил на вечеринки, ездил по городу в роскошных автомобилях вроде Jaguar и BMW и нередко наведывался в казино — часто с разными женщинами.

Историк Ларри Лофтис отмечает, что в то время как у Джеймса Бонда была одна девушка в каждой книге, у Попова было по две-три девушки в каждом городе: «У него было так много женщин, что по сравнению с ним Джеймс Бонд кажется бойскаутом».

Одним из любимых мест Попова в Лиссабоне было казино Estoril. Там его летом 1941 года встретил Ян Флеминг. Что именно он там делал — до конца непонятно. Лофтис пишет, что британцы выделили Попову 50 тысяч долларов на пребывание в Лиссабоне, однако тогда агенту еще не очень доверяли. Флемингу якобы поручили проследить за Поповым и убедиться, что эти деньги не достанутся врагу.

Он следил за агентом в течение нескольких недель. А однажды вечером стал свидетелем яркой сцены в казино Estoril. Сербский агент зашел в заведение, сел за игровой стол. Один из игроков — богатый еврейский купец из Литвы — предложил игрокам сделать неограниченные ставки. Попову понравилось предложение. Он демонстративно положил на стол 50 тысяч долларов.

Все казино затихло. Где-то в баре позеленел Флеминг. Купец смущенно сказал, что не будет играть. После этого Попов забрал деньги со стола, отметив, что такое поведение «раздражает серьезных игроков». Это запомнилось Флемингу надолго и вдохновило на известную сцену из первой книги о Джеймсе Бонде, «Казино «Рояль».

Кадр из фильма «Казино «Рояль», главную роль в котором исполнил Дэниэл Крейг. Casino Royale / James Bond

В последующие несколько лет Попов отвечал за многие знаковые миссии. В августе 1941 года он по поручению абвера отправился в США. Немцы хотели, чтобы агент сфотографировал военно-морскую базу Перл-Харбор.

Попов сопоставил это с информацией о том, что японцы интересовались, почему атака британцев на итальянскую военно-морскую базу в Таранто была такой успешной. Незадолго до командировки в США ему об этом рассказал Джонни.

Душан понял, что Япония планирует атаку на Перл-Харбор. Он решил предупредить американцев, однако сделал большую ошибку — вместо того, чтобы передать данные Управлению военно-морской разведки США, он обратился в ФБР.

Агенты записали все свидетельства, но решили их никому не передавать. Тогдашний глава бюро Эдгар Гувер просто не поверил двойному агенту. Он считал, что Попов — плейбой, который шпионит против американцев, чтобы немцы финансировали ему роскошную жизнь в США.

На этом миссия Попова в США не закончилась. Отчета ждали немцы. Однако Душан погрузился в роман с голливудской звездой Симоной Симон и на фоне этого забыл передать им хотя бы какие-то сведения. Через несколько недель «радиотишины» нацисты заподозрили агента в измене и решили прекратить его финансировать. За Душана в США платила Симона Симон. По возвращении в Европу Попова тщательно допросили сотрудники абвера. Однако агент оправдывался правдоподобно. Нацисты решили, что Попов их не предал, и ему все же можно доверять.

Симона Симон в Лос-Анджелесе, Калифорния, 1940-е годы. Getty Images / «Бабель»

Агент продолжил работать на две разведки одновременно и в последующие годы повлиял на судьбу одной из самых громких операций Второй мировой. В то время как Антигитлеровская коалиция планировала операцию в Нормандии, Попов передавал немцам, что союзники собираются высадиться в Кале. В результате нападение союзников в 1944 году стало для немцев неожиданностью.

Однако следующие миссии были не такими успешными. На фоне стресса здоровье Попова ухудшилось — еще до того, как мужчине исполнилось тридцать лет, у него диагностировали язву желудка.

В 1945 году гестапо арестовало и казнило Джонни Йебсена, что стало для Душана тяжелым ударом. Несмотря на все это он оставался шпионом до самого окончания Второй мировой. Немцы его так и не разоблачили.

В 1974 году Попов написал на основе своих воспоминаний мемуары. В прологе к ним он отметил: «Чтобы пережить многочисленные опасности шпионской работы, нужно быть не слишком серьезным. Трюк, по моему мнению, заключается в том, чтобы быть легкомысленным, но не поверхностным».

Шпион умер 10 сентября 1981 года во французском городке Опьо от рака позвоночника. Ему было 69 лет.

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