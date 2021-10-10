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Мужчины сотни лет пользовались косметикой и ухаживали за собой — даже суровые викинги носили косметички со щеточками для бороды. Но в XVIII веке мужчины отказались быть красивыми

Автор:
Яна Собецкая
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:

Бандус Екатерина / «Бабель»

Бывший журналист и бьюти-редактор Дэвид Йи написал книгу Pretty Boys: Legendary Icons Who Redefined Beauty (and How to Glow Up, Too). В ней он рассказывает, как менялись взгляды на мужскую красоту. Большую часть существования человечества мужчины ухаживали за собой, умели пользоваться кремами, масками для лица, декоративной косметикой. Фараоны Древнего Египта делали маникюр и педикюр и подводили глаза. Суровые викинги — носили с собой косметички со щеточками для бороды и волос. Но в XVIII веке произошло «Великое мужское отречение» — мужчины отказались от косметики и нарядной одежды, считая, что все это только для женщин. Обозреватель «Бабеля» Яна Собецкая прочитала книгу и интервью Дэвида Йи и рассказывает, как и почему менялись стандарты мужской красоты.

Неандертальцы изготавливают оружие и орудия труда.

Неандертальцы изготавливают оружие и орудия труда.

Getty Images / «Бабель»

На протяжении большей части истории человечества гендерных стандартов красоты не существовало. Женщины и мужчины одинаково пытались усовершенствовать свою внешность с помощью косметики и различных «ритуалов» красоты — даже неандертальцы изготовляли «тональные основы» и «хайлайтеры» из растертого камня, чтобы выглядеть более привлекательными.

Во многих культурах хорошо выглядеть было признаком божественности. Древние египтяне придерживались строгих правил гигиены, сформированных в религиозных текстах вроде Книги мертвых. Они утверждали, что человек не может начать день, пока не будет выглядеть как можно лучше.

Особенно это касалось фараонов, которые считались воплощением Гора — бога неба и солнца. Они очень внимательно относились к своей внешности. Каждое утро фараона Рамзеса II Великого начиналось с ванны. Купанием правителя руководил специальный человек — «главный по пахучим маслам и смесям для втирания в тело его величества». Под его руководством команда слуг набирала фараону теплую ванну. Часто — из молока.

Слева направо: Нефертити, Рамзес II и Клеопатра.

Слева направо: Нефертити, Рамзес II и Клеопатра.

Getty Images / «Бабель»

Пока Рамзес отмокал, ему на лицо наносили увлажняющие маски. Если было время, слуги удаляли волосы с тела Рамзеса с помощью шугаринга. Затем делали маникюр и педикюр.

На финальном этапе наносили макияж. Глаза фараона подводили зеленой или черной краской. Она защищала их от солнечных лучей. А еще — символизировала, что фараон находится под защитой древнеегипетских богов.

В состав подводки нередко входили ценные ингредиенты — молотые жемчужины, рубины, изумруды, серебро или золото. Это придавало макияжу глянцевый эффект и символизировало высокий статус человека.

Малахит, из которого древние египтяне изготавливали краску и косметические средства.
Древнеегипетские тени и подводка для глаз.

Малахит, из которого древние египтяне изготавливали краску и косметические средства. Древнеегипетские тени и подводка для глаз.

Представители цивилизации майя поклонялись Юм Каашу — богу дикой растительности. И поэтому верили, что один из атрибутов привлекательности — удлиненная голова, слегка сужающаяся кверху, вроде початка кукурузы.

Майя пытались «сплющить» череп новорожденных с помощью специально прикрепленных к голове досок. Во взрослом возрасте, чтобы быть более привлекательными, мужчины и женщины вставляли в зубы вставки из драгоценных камней, например, из нефрита или бирюзы.

А еще — носили серьги, делали пирсинг губ и носа и раскрашивали тела разнообразными узорами. Холостые мужчины обычно красили себя в черный цвет. На теле воинов выводили красно-черные полоски.

Беспокоились о своей внешности и суровые викинги. В то время как большинство мужчин в средневековой Европе купались только раз в год, викинги мылись каждую неделю. Обычно это происходило в субботу — день laugardagr, что буквально переводится как «день купания». Викинги купались в горячих источниках, используя мыло из щелочей и растительного масла.

После купания — тщательно расчесывали волосы. Для викингов волосы имели особое значение. Они символизировали благородное происхождение воина и были олицетворением его мужества. Стричь волосы викинга без его согласия было незаконно.

Но еще более важной была борода. Викинги отращивали бороды, чтобы быть похожими на скандинавских богов, в частности на Тора, которого часто изображали с завитыми усами и длинной густой бородой. Если скандинав хотел унизить побежденного врага, он отрезал ему бороду.

Чтобы отрастить хорошую бороду, у викингов был лайфхак — ее смазывали специальным маслом из козьего жира и золы бука. Наряду с топорами и мечами много скандинавских воинов носили на поясе небольшие «косметички». В них хранились специальные расчески для волос и бороды, средства для чистки ушей, а также пинцет — чтобы выщипывать лишние волоски с бровей.

Такое отношение к внешнему виду делало скандинавских воинов привлекательными для женщин. В течение X—XI веков отдельные регионы Англии находились под властью викингов, и скандинавы нередко находили себе любовниц среди местных:

«Имея привычку ежедневно расчесывать волосы, купаться каждую субботу и часто менять одежду [....] они посягали на честь замужних женщин и убеждали дочерей даже знатных мужчин становиться их любовницами», — писал английский монах Иоанн Валлингфордский.

С распространением христианства правил гигиены в Европе стали придерживаться еще меньше. Уход за собой стал «грехом». Однако после века европейская бьюти-индустрия получила новую жизнь.

Гигиена европейцев до сих пор оставляла желать лучшего, однако они стали уделять больше внимания моде. Главным реформатором стал французский король Людовик XIV, также известный как «король-солнце».

При нем стали популярны — сначала среди аристократии, а затем и среди буржуа — пудра, румяна, пышные парики, обувь на высоких каблуках. В 1770-х тренд распространился даже на сдержанную Англию.

После Семилетней войны англичане стали больше путешествовать — в частности, в Париж и Северную Италию. Там — перенимали местные стандарты красоты. Мужчины, которых в насмешку прозвали «макарони», носили большие парики в несколько десятков сантиметров высотой, яркую одежду, любили аксессуары. Они пользовались ночными масками против морщин, увлажняющими кремами, зубными порошками и освежителями дыхания. А еще — «патчами красоты», бархатными наклейками, при помощи которых скрывали шрамы от оспы.

В английской прессе «макарони» высмеивали. В газетах публиковали на них различные карикатуры. Например, на одной из них шокированный фермер смотрит на сына, одетого в облегающие лосины, обувь на каблуках и большой парик.

Карикатура «Неужели это мой сын Том?», 1774 год.

Карикатура «Неужели это мой сын Том?», 1774 год.

Вскоре после этого наступила эпоха, которую британский психоаналитик Джон Флюгель окрестил как «Великое мужское отречение». В конце XVIII века ученые и философы эпохи Просвещения стали одержимы поиском различий между мужчинами и женщинами.

Они решили, что косметика, одежда на высоких каблуках, парики — это атрибуты женственности. И, по словам Флюгеля, отреклись от стремления быть красивыми. Стандартная мужская одежда стала утилитарной.

Тех, кто использовал косметику и придерживался других взглядов на мужскую красоту, начали преследовать. В 1840-х годах в США кандидат в президенты Уильям Гаррисон агитировал избирателей голосовать за него, намекая на то, что «женственный» Мартин ван Бюрен не сможет как следует руководить страной. А в Англии 1880-х годов мужчин, которые слишком усердно следили за собой, вполне могли отправить на исправительные работы.

В конце концов, викторианский колониализм и две мировые войны привели к тому, что тренд распространился на весь мир. А экстравагантные мужские наряды и макияж (почти) остались в прошлом.

Однако в последнее время среди мужчин снова становится популярным уход за собой как средство самовыражения. «Мы говорим о Гарри Стайлсе, одетом в платье на обложке Vogue, мы говорим о Bad Bunny, который любит акриловые ногти, мы говорим о Фрэнке Оушене, и мы говорим об участниках BTS, которые носят макияж и красят волосы», — отмечает Дэвид Йи.

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