Мужчины сотни лет пользовались косметикой и ухаживали за собой — даже суровые викинги носили косметички со щеточками для бороды. Но в XVIII веке мужчины отказались быть красивыми

Бывший журналист и бьюти-редактор Дэвид Йи написал книгу Pretty Boys: Legendary Icons Who Redefined Beauty (and How to Glow Up, Too). В ней он рассказывает, как менялись взгляды на мужскую красоту. Большую часть существования человечества мужчины ухаживали за собой, умели пользоваться кремами, масками для лица, декоративной косметикой. Фараоны Древнего Египта делали маникюр и педикюр и подводили глаза. Суровые викинги — носили с собой косметички со щеточками для бороды и волос. Но в XVIII веке произошло «Великое мужское отречение» — мужчины отказались от косметики и нарядной одежды, считая, что все это только для женщин. Обозреватель «Бабеля» Яна Собецкая прочитала книгу и интервью Дэвида Йи и рассказывает, как и почему менялись стандарты мужской красоты.