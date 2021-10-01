93 года назад в СССР стартовала первая пятилетка. Построить заводы-гиганты и «догнать» Запад Сталину помогли американские инженеры и голодные крестьяне — история в архивных фото

В начале 1920-х большевики поняли, что удержать власть с помощью жесткой и непопулярной политики «военного коммунизма» — с национализацией и продразверсткой — им будет трудно. Поэтому ее заменили относительно либеральной «Новой экономической политикой». В это время сельское хозяйство, розничная торговля, сфера услуг, пищевая и легкая промышленность были в основном в частных руках. А государство сохраняло контроль над тяжелой промышленностью, транспортом, банками, оптовой и международной торговлей. При этом даже госпредприятия конкурировали друг с другом, а роль регулятора — Госплана СССР — ограничивалась прогнозами, которые определяли направления и размер государственных инвестиций. К середине 1920-х советское руководство мыслило примерно так: СССР окружен врагам — капиталистическими странами, война практически неизбежна, значит, нужно провести основательное перевооружение. Сделать это без стремительной индустриализации будет сложно. Форсировать развитие промышленности, планово перераспределив ресурсы между городом и деревней, решили в декабре 1925 года на XIV съезде ВКП(б), который так и прозвали — «съезд индустриализации». Празднование 1 мая в Луганске, 1924 год. Архив Луганского областного краеведческого музея Воплощать это решение начали только спустя три года. Проволочка случилась из-за внутрипартийной борьбы в Кремле. В необходимости индустриализации не сомневался никто, а вот насчет темпов и методов Компартия разделилась на два лагеря. В первом считали, что план нужно составлять «на основе объективных закономерностей развития народного хозяйства, выявленных в результате анализа существующих тенденций». Если просто, предлагали идти по эволюционному пути и не напрягать общество сверх меры. Оппоненты выступали за «сверхиндустриализацию» под жестким государственным контролем. К этому времени будущий советский диктатор Иосиф Сталин уже был Генеральным секретарь ЦК ВКП(б) и поначалу поддерживал первый метод. Во многом потому, что на втором настаивал один из его главных оппонентов в борьбе за власть — Лев Троцкий. Но после победы над Троцким и исключением его из ЦК партии в конце 1927 года Сталин резко сменил свою позицию на диаметрально противоположную — это стало началом конца НЭПа. Иосиф Сталин и его соратники Клемент Ворошилов (слева) и Михаил Калинин, 1920-е годы. Getty Images / «Бабель» Первая пятилетка стартовала 1 октября 1928 года. В апреле 1929-го на XVI конференции ВКП(б) с подачи Сталина план подкорректировали — на нужды индустриализации перебросили максимальные силы и ресурсы. В селе ввели принудительную коллективизацию — у крестьян отобрали землю и фактически превратили их в рабов при колхозах. Советские крестьяне «добровольно» голосуют за введение колхозной системы, 1928 год. Getty Images / «Бабель» Агитационный стенд первой пятилетки в Москве, 1930 год. Getty Images / «Бабель» Советские крестьяне «добровольно» голосуют за введение колхозной системы, 1928 год. Агитационный стенд первой пятилетки в Москве, 1930 год. Getty Images / «Бабель»

Главной задачей первой пятилетки было догнать и перегнать Запад по темпам развития тяжелой промышленности. Правда, для этого пришлось нанимать специалистов и использовать технологии западных стран. Подобное практиковалось со времен плана ГОЭЛРО, который запустили еще при Ленине. Именно он стал основой для большевистской плановой экономики, которая переросла в стратегию пятилеток. Одна только фирма американского промышленного архитектора Альберта Кана 1929—1932 годах спроектировала для СССР 521 объект, в том числе крупнейшие заводы в Сталинграде, Харькове, Челябинске, Краматорске, Томске, Москве, Нижнем Новгороде и других городах. Также компания выступала посредником при закупке станков и оборудования и найме специалистов. Общая стоимость советских контрактов Albert Kan Inc. составила около двух миллиардов долларов. В 1932 году в советском руководстве решили, что американцы слишком дорого берут, и переключились на других партнеров, прежде всего немцев. Сотрудничество не прекратилось и с приходом к власти нацистов во главе с Гитлером. В 1935 году на стройках пятилетки работали 1 719 немецких специалистов. Монтаж дизельного генератора доменного цеха Запорожского металлургического комбината «Запорожсталь», 1932 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Фрезеровщик Харьковского завода транспортного машиностроения Ефимов В. С. объясняет методы работы своей ученице Пушкарь Г. И. у станка американского производства, 1930-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Уборка пшеницы американским комбайном John Deere в колхозах станции Основа Харьковской области, 1930-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Монтаж дизельного генератора доменного цеха Запорожского металлургического комбината «Запорожсталь», 1932 год. Фрезеровщик Харьковского завода транспортного машиностроения Ефимов В. С. объясняет методы работы своей ученице Пушкарь Г. И. у станка американского производства, 1930-е годы. Уборка пшеницы американским комбайном John Deere в колхозах станции Основа Харьковской области, 1930-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Не гнушался СССР и воровать западные технологии. В 1932 году Советский Союз публично отказался от импорта из США тракторов — это считалось большим достижением. В это же время на Путиловском заводе в Ленинграде без всякой лицензии производили тракторы «Фордзон», переименованные в «Красный путиловец». А первые тракторы, которые выпускали на Харьковском и Сталинградском заводах в начале 1930-х, разработали на основе конструкции одного из лучших тракторов того времени американской компании International Harvester. Выпуск первого трактора на Харьковском тракторном заводе, за рулем комсомолка Мария Бугаева, 1931 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Колонна тракторов ХТЗ перед отправкой на машинно-тракторную станцию в Киевской области, 1932 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Выпуск первого трактора на Харьковском тракторном заводе, за рулем комсомолка Мария Бугаева, 1931 год. Колонна тракторов ХТЗ перед отправкой на машинно-тракторную станцию в Киевской области, 1932 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного В ходе первой пятилетки советская власть практически стерла границу между военной и гражданской промышленностью. Советские тракторные и вагоностроительные заводы готовы были в любой момент переключиться на производство танков и другой военной техники. Милитаризация проникла всюду — появились легенды, что оборудование макаронных фабрик в случае чего можно переориентировать на выпуск патронов. Гусеничный трактор, изготовленный на Харьковском тракторном заводе, 1930-е годы. Во время Второй мировой войны тракторы ХТЗ использовались как военные тягачи, на их шасси монтировали самоходные артиллерийские установки и на начальном этапе — реактивный миномет «Катюша». ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Производство макарон в СССР, 1920-е годы. Getty Images / «Бабель» Обеспечить поддержку индустриализации в широких массах должна была советская пропаганда. Лозунг «Догнать и перегнать Запад» стал официальным и использовался повсеместно. Сталин в своих выступлениях постоянно требовал многократного увеличения заданий пятилетки и перевыполнения планов. «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», — говорил он на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в феврале 1931 года. По его призыву на всесоюзные стройки отправились миллионы добровольцев. В 1930-е к средствам «воспитания коммунистического отношения к труду» добавились ударники производства, стахановское движение и социалистические соревнования. Субботники — бесплатная работа в выходной — стали обязательными. Тех, кто отказывался в них участвовать, позорили на плакатах и даже могли исключить из партии. Стараясь увеличить производство, в СССР стали экспериментировать с рабочей неделей. Так, вместо привычных семи дней появилась непрерывная пятидневка с одним плавающим выходным. Агитационные плакаты на Харьковском тракторном заводе, 1930 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Рабочие птицеводческого совхоза «Борки» изучают производственный план работы инкубаторного цеха на 1932 год, Харьковская область, 1931 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного