Бывший друг Путина Сергей Пугачев дал пятичасовое интервью Дмитрию Гордону. АААА! Да кто вообще пять часов смотреть будет? Мы. Вот главное в двух абзацах

[В 1996 году] было понятно, что [Борис] Ельцин ненадолго [будет президентом РФ] и он не хороший. Но, кроме коммунистов [не было претендентов на победу]. Мы боялись коммунистов. Боялись не деньги потерять, а что «красные придут и всех нас перевешают». [С Владимиром Путиным] мы познакомились в Ленинграде, когда он был замом [Анатолия] Собчака. Где-то в 1992 году. С 1996 года мы общались с Путиным почти каждый день. Больше 10 лет [плотного ежедневного общения]. Вместе справляли праздники, дни рождения. Дни рождения были мрачными и унылыми. Позже Путин жил на даче [Лаврентия] Берии. Мы играли на бильярде и Путин сказал: «Могли ли мы подумать, что будем играть на бильярде, на котором играл Берия?» В 1999 году Ельцин не приходил в себя, и никто не приходил к Ельцину. В Кремле было все тоскливо, а Россия руководила сама собой. Я [посоветовал назначить Путина премьером, а потом сделать президентом]. Путин хотел уехать из России, купить дом. Думал про Испанию. Президентом Путин становиться не хотел. И сказал: «Максимум на два года, больше не рассчитывайте». Путин не пьет [алкоголь]. У него нет друзей. Он никому не доверяет, жене не доверял. Что-то скрывает, темнит. Никогда не декларировал, что он собирается делать и куда ведет страну. Путин слабый, неуверенный в себе, достаточно ленивый, любит поспать, любит комфорт, очень завистливый, необразованный, не любит читать.

Путин потратил огромные деньги на предвыборную кампанию Виктора Януковича [в 2004 году]. Из «Газпрома», нанимал «политтехнологов», платил артистам [за выступления в поддержку Януковича]. Деньги раздерибанили, Януковича не избрал народ. Но для Путина такого слова «народ» — нет. Он думал, что если Янукович не победил, то или деньги украли, или что-то пошло не так. Я ехал к Путину, по радио сказали, что [Виктор] Ющенко выиграл [президентские выборы]. Приехал к Путину, говорю: «Ну, чего, избрали клоуна, Януковича?» Путин сказал: «Завтра избирком Украины объявит его президентом». Тогда Украина Путина и зацепила. Путин относится к Украине, как к Тамбовской области. Украинские президенты для него как губернаторы [Российской Федерации]. Как будто по ошибке они называются президентами, а не губернаторами. Крым, конечно, украинский. Не уверен, что при нашей жизни [Украина вернет Крым и Донбасс].