Ангела Меркель покидает пост канцлера Германии после 16 лет правления. Сперва ей пророчили поражение, но со временем она стала самой влиятельной женщиной мира. Вот путь Меркель в фотографиях

Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, в семье католического священника. Тогда это была ФРГ. Через несколько недель из-за работы отца семья переехала в Восточную Германию.

Одно из немногих детских фото Ангелы. bundeskanzlerin.de

Взрослая Меркель развивала карьеру в науке: она работала в Институте химии Германской Демократической Республики, исследуя вопросы квантовой химии. При этом она всегда была оппозиционной к коммунистической власти ГДР. Когда в 1989 году политическая ситуация в стране изменилась, Меркель стала спикером местного движения за демократические реформы.

Меркель (справа) на научном форуме в Польше в 1989 году в компании своего нынешнего мужа Йоахима Зауэра и польской коллеги. Getty Images

Вскоре после объединения Германии, в 1990 году, Меркель начала политическую карьеру на федеральном уровне. Она оказалась стремительной: уже в 1991-м Меркель стала министром по делам женщин и молодежи.

Меркель в марте 1992-го. Сломанная нога не стала поводом пропустить заседание правительства. Getty Images

В объединенной Германии Меркель вступила в правоцентристский Христианско-демократический союз (CDU), в котором остается до сих пор. Постепенно она поднималась по партийным ступенькам — не без помощи лидера CDU Гельмута Коля. Меркель была его протеже в политике, и в 90-е оппоненты часто упоминали, что Коль называл ее «моя девочка». Ангела отличалась от остальных топ-политиков CDU: у большинства из них было юридическое образование — она же была ученым. Большинство были консерваторами, она — либералкой во всех смыслах. Впрочем, в последнее десятилетие присутствие Меркель в партии стало спасительным для СDU: традиционный электорат христианских демократов — пожилые крестьяне — постепенно сокращался, а из-за главы-либерала за партию голосовали и жители крупных городов.

Меркель во время демонтажа старой вывески CDU на партийном здании в Бонне, 2000 год. Рядом с ней Гельмут Коль. Getty Images

Меркель критиковали и критикуют за неумение держаться на публике, отсутствие харизмы, пресную риторику без ярких фраз. На людях она часто не знает, куда девать руки. До начала 2000-х еще одной претензией к ней было отсутствие вкуса в одежде. С тех пор и до сегодня она почти всегда появляется на публике в брюках и жакете.

2001-й год, Меркель на фестивале, посвященном композитору Рихарду Вагнеру. Getty Images

В 2002-м Меркель возглавила CDU, который на тот момент был главной оппозиционной силой в Германии. Так она стала лидером оппозиции. Следующим логическим шагом после этого была должность канцлера.

Из выступления на форуме CDU в июле 2005-го. Там Меркель уже знала, что будет баллотироваться — хотя официально об этом партия еще не заявила. Getty Images

23 августа 2005-го, агитационный автобус Меркель перед зданием Бундестага. Getty Images

Лозунгом политика стала фраза «Используем шансы Германии». Несмотря на скепсис других немецких топ-политиков, Меркель победила. Затем оппоненты — например тогдашний канцлер Герхард Шредер — уверяли всех, что ей не удастся собрать коалицию, но ей удалось. В публичных спорах Меркель с ними всегда была подчеркнуто спокойной и корректной, даже пресной. Шредер же в разговорах с ней эксплуатировал свой фирменный мачизм.

Ангела Меркель и тогдашний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Риме 19 декабря 2005 года. Это был один из первых зарубежных визитов нового канцлера. Getty Images

Первые годы Меркель во главе Германии прошли без особых потрясений: страна жила мирно, экономика росла.

Фото с туристической выставки 12 марта 2006 года. Getty Images

Все изменилось с началом мирового финансового кризиса в 2008 году. Оказалось, что «пресность» Меркель отлично срабатывает в кризисные моменты. В отличие от политиков-популистов, она четко и спокойно рассказывает о грустном и сложном, параллельно приводя подкрепленные цифрами доказательства того, как пройти кризис с наименьшими потерями. В экономике она тоже оказалась эффективным менеджером. В 2008-м Меркель убедила Бундестаг выделить 480 миллиардов евро на помощь немецким финансовым институтам. В 2012-м помогла решить валютный кризис в ЕС, когда поддержала выделение помощи для Греции, Португалии и Испании на жестких условиях. В 2014-м она не была в стороне от украинско-российского конфликта, активно участвуя в сложных международных переговорах. В 2016-м Германия единственная в Европе не закрыла свои границы для беженцев из арабских стран — в частности из Сирии. Так страна приняла более миллиона мигрантов. За уверенное поведение в сложные времена и деятельную заботу о немцах Меркель получила в своей стране прозвище mutti — «мама».

2008-й год, Меркель убеждает парламент выделить деньги на спасение немецких банков. Getty Images

Меркель и Петр Порошенко в ходе посвященной действиям России на Донбассе сессии НАТО, 4 сентября 2014 года. Getty Images

Впрочем, решение принять беженцев вызвало немало критики, а промедление и ошибки в интеграции новоприбывших в немецкое общество привели к нескольким инцидентам и росту популярности националистических движений — в частности правой популистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Спустя несколько лет дела с интеграцией пошли лучше, а рейтинги AfD начали снижаться (в воскресенье партия получила около 10% — на 2% меньше, чем на предыдущих парламентских выборах). Впрочем, случай с мигрантским кризисом 2016-го выявил несколько проблем в стиле правления Меркель: промедление до последнего, сложности с выполнением решений. В немецком словаре появился новый глагол — merkeln. Он означает «вести себя, будто проблемы не существует, откладывать принятие важного решения».

Антимигрантский марш правых сил в Берлине 7 мая 2016 года. Надпись на плакате — «Королева бродяг. Меркель должна уйти!» Getty Images

На международном уровне до середины 2015 года Меркель осталась одним из немногих политиков, которым были чужды и авторитарность, и консервативность, и популизм. В 2015-м американский журнал Time присвоил ей статус «Человек года» — за то, что именно Меркель стала залогом сохранения либеральной демократии в мире. Особенно это стало ощутимым в 2016 году, когда на президентских выборах в США победил популист Дональд Трамп. В те годы Меркель завершала третью каденцию на посту канцлера и далее руководить страной уже не планировала. По словам ее биографа Ральфа Больмана, остаться канцлером ее убеждал американский президент Барак Обама: мол, если и она уйдет из власти, дела с демократией в мире станут значительно хуже. Меркель согласилась, в 2017 году снова баллотировалась на пост и вновь победила. Однако, как говорит Больман, после разговора с американским президентом в ее глазах стояли слезы.

Встреча Меркель и Обамы в 2015 году. Getty Images

К концу 2010-х годов стали заметны проблемы Ангелы Меркель со здоровьем. Например, они проявились во время ее первой встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в июне 2019-го. Неожиданно Меркель начала сильно дрожать. После она не рассказывала о диагнозе, повторяя лишь, что «это все из-за жары» и «мое самочувствие отличное». Случаи дрожи случались с Меркель еще не раз.

В ходе официального визита Зеленского в Германию. Getty Images

О решении не претендовать на должность канцлера в 2021-м Меркель заявила еще осенью 2018 года. Однако перед отставкой ее правительство ждало еще одно испытание — пандемия коронавируса. Первую волну COVID-19 Германия пережила лучше большинства стран Европы. Власти сразу выделили финансовый стабилизационный пакет для предпринимателей: в частности, компенсировали часть зарплат рабочих. Это позволило уберечь страну от массовых увольнений, и после спада первой волны пандемии немецкая экономика была в лучшей ситуации, чем, например, в соседних странах.

Меркель во время посвященного борьбе с COVID-19 заседания Бундестага. Getty Images

Как иронично писало немецкое издание Spiegel, если бы Меркель ушла в отставку летом 2020-го, ее признали бы святой. Однако после лета наступила осень и вторая волна COVID-19, к которой Германия оказалась не слишком готовой: система тестов не была налажена, масок на всех не хватало. Опять проявилась хроническая проблема правления канцлера: правильные решения вначале, проблемы с их воплощением в конце. Это коснулось и других сфер. Еще в 1997-м Меркель говорила о важности проблемы климата — сейчас 44 процента экономики Германии полагаются на «грязную» энергетику на основе полезных ископаемых, что для современной Европы высокий показатель. Каждое ее правительство ставило в приоритет снижение уровня бюрократии и диджитализацию — но это до сих пор большая проблема, тормозящая сотни процессов. Планы реформировать автомобильную отрасль тоже остались только планами. Одно из ведущих деловых изданий мира The Economist на днях опубликовало статью, названную «Беспорядок, который Меркель оставляет после себя». В ней говорится, что внешне Германия выглядит замечательно, будто роскошное авто. Но под капотом — нереформированные системы, что вскоре может привести к кризисам.

Сама же Меркель признается, что ждет отставки. «Я представляю, что проснусь в понедельник — и, сначала по привычке поразмыслив, куда мне бежать сегодня, вспомню, что теперь это заботы другого человека. И буду делать в то утро только то, чего хочу я сама, — почитаю книгу или наконец-то хорошо высплюсь», — сказала она на недавнем выступлении в американском университете Джона Хопкинса.

1 сентября 2021 года, Меркель получает награду от руководителя ВОЗ Тедроса Гебрейесуса за эффективность в борьбе с пандемией. Getty Images

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